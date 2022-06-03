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國務院網放回「不支持台獨」 AIT：重申一個中國政策

記者程遠述／台北報導
美國國務卿布林肯上月26日發表對中政策演說，重申美國的一中政策，不支持台灣獨立。（美聯社）
美國國務卿布林肯上月26日發表對中政策演說，重申美國的一中政策，不支持台灣獨立。（美聯社）

美國國務院官網一個月內二度更新網站上的美台關係論述，5月5日先移除「不支持台獨」的文字，5月28日又將「不支持台獨」的文字放回去。對此美國在台協會（AIT）表示，新版美台關係論述是基於美國國務卿布林肯(Blinken)於5月26日針對中華人民共和國的政策演說作更新，重申美國長期的一個中國政策。

布林肯上月26日發表對中政策演說，有關台灣，他重申美國的「一個中國」政策，兩天後，國務院官網就更新美台關係現況描述事實清單（Fact Sheet），把五月初移除的「不支持台獨」(We do not support Taiwan independence)文字，再次放回。

AIT說，透過更新，重申布林肯演說提及的、美國長期的一個中國政策，該政策以「台灣關係法」、「美中三個聯合公報」、以及「六項保證」為指導，也就是美國反對任何一方單方面改變現狀；不支持台獨；期待兩岸分歧以和平方式解決。

AIT也表示，根據「台灣關係法」，美國將提供必要的國防物資和服務，以使台灣能夠保持足夠的自衛能力，也會維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式高壓手段，而危及臺灣人民安全及社會經濟制度的行動。

AIT也說，就像布林肯演說中提到的，台灣是在所在區域中蓬勃發展的民主政體，也是重要的經濟體，美、台有著牢固的非官方關係，有相似的價值觀、深厚的商業及經濟聯結，雙方人民間也有深厚連繫，這些都是美台間友誼的基石，也能擴大美國與台灣交往的動力。

AIT指出，美國將繼續支持台灣有意義地參與國際社會，並根據美國的「一個中國」政策，深化美、台間的經濟聯繫。

美國國務院五月兩度更新美台關係現況事實清單，5月5日舊版（左）遭移除的「美國不支...
美國國務院五月兩度更新美台關係現況事實清單，5月5日舊版（左）遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼，在最新版本（右，28日公布）再度放上，並重申「一個中國」政策。圖／取自國務院網站

AIT 布林肯 國務院

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