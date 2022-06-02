朱立倫訪美 強調親美立場：不因中共立場有任何退縮

國民黨主席朱立倫。（本報資料照片）

國民黨 主席朱立倫來美訪問，美西時間2日晚間在舊金山舉行「國民黨訪問美國代表團記者會」。朱立倫表示，國民黨親美的立場不會改變，非常歡迎與美國有更高層級的交流，「不會因為中共的立場有任何一點退縮」。他也說，如果2024國民黨能夠重返執政，也希望台美不斷能提升，但強調不會只依賴台美關係，在區域安全兩岸和平上也會扮演重要的角色，「國民黨是和平促進者，不是麻煩製造者」。

朱立倫表示，華府駐美代表處重新開幕，最重要的就是讓美國的朋友、全世界的朋友，聽到國民黨聲音，「讓他們了解國民黨親美的立場不會改變」，國民黨堅持的立場和美國的民主自由的立場是一致的。同時他也會把國民黨的想法和重要的政策和美國好朋友溝通，國民黨可以扮演促進區域和的角色，告訴美國we are here、we are back。

被問到除了駐美代表處以外，未來各地分處是否會有些新的做法？朱立倫表示，所謂的回到華府重新開設代表處，光是代表處工作人員是不夠的，僑界的力量很大的，代表處須要靠僑界朋友來協助，各地黨部的同仁都會扮演重要角色。

朱立倫說，國際局勢是不斷在改變，台海關係也是瞬息萬變，國民黨捍衛中華民國、保衛台灣的立場不會改變，「對於自我國防要求的增進，這個立場和美方想法是一致的」。

朱立倫認為，兩岸之間要保持能夠對話，不是只是對抗，要能夠交流而不是只有交惡。他特別強調，國民黨的立場和美國國務卿布林肯的談話是一致的，在親美的立場以外兩岸仍能夠交流對話，避免戰爭和衝突。

媒體詢問，對於美國提高跟台灣的聯繫目的何在，是否會擔心繼續往這方向走，中國大陸會對台灣有危險？朱立倫表示，歡迎全世界跟我國有更密切的連絡關係，有更高層級的交流國民黨絕對是非常歡迎，「不會因為中共的立場有任何一點退縮」，只要對台灣有利、對中華民國有利的都歡迎。

對於朱立倫多次提到親美立場，有媒體詢問，仍很多民眾認為質疑國民黨發表的言論被當成反美，國民黨把親美的訊息用正面方式來傳遞？朱立倫說，不管從國際政治情況還是國防、經貿要求，台美關係都是最重要的，例如這兩天台美經貿的提升，國民黨是歡迎的，希望未來能落實更多具體合作。

朱立倫強調，台美關係的提升，不只民進黨 ，前總統馬英九過去執政也是不斷在提升，「如果2024國民黨能夠重返執政，也希望不斷能提升」。但朱說，國民黨不是只會依賴台美關係，在區域安全兩岸和平上也會扮演重要的角色，「國民黨是和平促進者不是麻煩製造者」。

朱立倫表示，民進黨對國民黨的標籤從來沒有少貼，不管是任何職位和立場，只要兩岸一接觸就是親中賣台，但事實上國民黨是為了愛台灣，為了協助台胞和台商，這都是國民黨願意做的，不怕民進黨貼標籤。

朱立倫說，至於兩岸的保持對話避免衝突，這也是為了整體台灣的安全。民進黨要醜化國民黨，在華府也是貼標籤，但在過去幾十年真正流血流汗、上過戰場和保衛中華民國的是國民黨，在國際外交舞台和兩岸關係上能夠力爭權力的也是國民黨，民進黨只是用政治口號作為政治透爭的手段。

對於美國總統拜登 這次的亞洲行沒訪問台灣，是否認為美國真的會出兵保衛台灣？朱立倫說，拜登政府的一中政策和兩岸立場是美國長期以來的立場，會因為印太局勢有所調整，拜登現在訪問日韓，是因應新政府成立；而拜登表達對台灣的關心，他非常感謝，但還是要靠自己的努力。