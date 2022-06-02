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台美貿易倡議 紐時：對抗中國在亞太地區影響力

國際組、記者張加／綜合報導
「台美21世紀貿易倡議」首會將於本月底登場，中國商務部發言人高峰2日表示堅決反對。（取自中國商務部網站）
「台美21世紀貿易倡議」首會將於本月底登場，中國商務部發言人高峰2日表示堅決反對。（取自中國商務部網站）

美台為加強貿易與科技連結，將依「台美21世紀貿易倡議」啟動貿易談判。紐約時報報導，此舉意在挑戰中國大陸貿易作為、對抗中國在亞太地區的影響力，可能引發北京不滿。

報導指出，美台貿易談判議題將與印太經濟架構（IPEF）高度重疊，如減少進出口繁瑣規定的數位貿易途徑。多項議題明顯鎖定雙方對中國貿易作為不滿之處。美方官員說，將與台灣一同消除國際供應鏈存在的強迫勞動，並制定因應國營事業非市場作為的條款。

談判將採雙軌進行。美國貿易代表署處理貿易議題；商務部負責技術與投資議題，包括協調出口管制及保全半導體供應鏈的措施。

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅昨以錄製影片表示，非常高興看到「美台21世紀貿易倡議」的啟動，這個倡議目的在發展深化經貿關係的具體方法，在共同價值觀的基礎上推進彼此的貿易重點，為勞工和企業帶來促進創新以及包容性的經濟成長；AIT已做好準備，來支持美國貿易代表署的同事以及行政院經貿談判辦公室的夥伴推進這項令人興奮的倡議。

台灣長期推動深化與美國的經貿關係，2020年鬆綁美國牛豬肉進口限制，以期美國答應正式談判。2021年，美台在北京反對下恢復停擺多年的貿易暨投資架構協定（TIFA）對話。

美方資深官員說，美台貿易談判不會包含需要美國修法的市場准入條款，行政團隊認為雙方達成的任何協議都不需國會批准，但相關官員會就此事與國會諮商。

美方資深官員5月31日向媒體表示，美國雖未將台灣納為IPEF首批談判成員，仍打算在參與上採取「彈性」做法。

華爾街日報報導，美台宣布貿易倡議可能使美中關係更加緊繃。報導指出，美台貿易談判在半導體供應鏈、出口管制、非市場貿易作為等美中競爭核心議題上討論更為具體，與IPEF廣泛、籠統、盡可能吸引最多國家參與的屬性不同。報導說，美方官員日益憂心東亞半導體生產太過集中，台灣處在這項議題核心。

「台美21世紀貿易倡議」首會將於本月底登場，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅指出...
「台美21世紀貿易倡議」首會將於本月底登場，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅指出已做好準備。（取材自AIT臉書）

供應鏈 北京 投資

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