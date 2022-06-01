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台美經貿重大成果 政院發布「台美21世紀貿易倡議」

台美經貿重大成果 政院發布「台美21世紀貿易倡議」

記者鄭媁、程遠述／即時報導
圖／取自行政院直播畫面
圖／取自行政院直播畫面

台行政院今晚舉行「深化台美經貿關係重大成果記者會」，行政院發言人羅秉成、政務委員鄧振中宣布，台美雙方正式公開發布「台美21世紀貿易倡議」，首次會議本月底於華府舉行，雙方以具體行動深化台美雙邊的經貿關係。

美國貿易代表戴琪與鄧振中已約定數周後再度舉行會談，鄧振中今晚與美國副貿易代表畢昂奇視訊會議，就台美經貿合作進行對話。

影片來源：youtube/行政院開麥啦-2

羅秉成表示，隨著美中貿易衝突加劇，疫情對國際衝擊，供應鏈問題浮出檯面，世界各國普遍體認到台灣是美中競爭最重要的科技核心，半導體全球製造中心，美國政府更意識到必須加強與台灣在政治、經濟上連結，才能穩住供應鏈的韌性與安全。

鄧振中表示，雙方稍早在會議中確認，台美要啟動重要經貿倡議，共同同意名稱是「台美21世紀貿易倡議」，根據此倡議，台美雙方會啟動貿易談判，以便未來能獲得高標準、具有經濟意義的貿易協議，在此目標下，首先要開始11個議題的談判。

此11個項目包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪汙、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場經濟。

鄧振中說，此倡議在台美經貿關係上具有7個意義，包括多年來期望與美方展開的貿易談判，現在已經可以進行；我方相信這項談判結果，可為台美未來發展關係奠定可長可久的基礎，會產生更大經貿合作空間，可說是台美經貿發展歷史性的突破。

鄧振中說，雙方談判議題廣泛，是對台美合作最有力的議題，未來會與時俱進，擴大範圍。在拜登政府現在並未關稅談判授權下，此倡議重點是用堆積木方式來推動協議的簽署，已涵蓋區域貿易協定所有重要成分，等待未來時機承受，就有機會在很快的時間內完成我方期待的台美自由貿易協定。

鄧振中也說，因倡議範圍涵蓋廣泛且深入，為推動此談判，會花費的時間、人力一定超越以往處理台美經貿關係花費的精神，未來他們會尋求政府各部會、民間企業及智庫意見，爭取台灣最大利益。此倡議有助台灣和全球經濟連結，加速台灣和國際多邊和雙邊經貿協議談判。

鄧振中重申，此倡議和爭取參加印太經濟架構（IPEF）並行不悖、相輔相成，政府會持續爭取參加印太經濟架構。

供應鏈 拜登 戴琪

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