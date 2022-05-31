台空軍AT-3墜毀 肇因成謎

編號0852的AT-3教練機，31日上午在高雄市岡山區發生墜機意外。圖為失事現場。圖／讀者提供

台灣空軍官校機號0852的AT-3教練機31日上午起飛三分鐘後，在官校岡山機場 東北方約5浬處墜毀，第二次單飛的少尉學官徐大鈞當場死亡。空軍參謀長黃志偉表示，徐在失事前曾以無線電回報「飛機正常」，隨後航跡光點迅速自雷達幕上消失，空軍已下令AT-3全面停飛。

沒黑盒子 遺體在座椅上

據調查，徐大鈞遺體被包在座椅上，座椅下方彈射座椅彈藥仍存在，降落傘在機身旁，地面人員並未接獲任何飛機彈射跳傘訊號，空中也未傳出任何飛機故障的無線電回報；由於AT-3教練機沒有黑盒子，須作殘骸分析才能釐清失事原因。

空軍司令部表示，徐大鈞31日上午8時三分於空軍官校執行例行訓練，8時6分於岡山基地航線 上失聯；岡山消防分隊通報於岡山區田厝一路前空地，發現飛機殘骸及飛行員遺體。

失事機無重大修護事件

殉職者是23歲的徐大鈞，空軍官校110年班，飛行總時數116小時20分，AT-3機種飛行時間24小時，失事的教練機近1年無重大修護事件。

「當時聽到『碰』一聲巨響，還以為發生氣爆，但隨即看到黑煙及火團。」目擊者描述，看到飛機零件四散才驚覺飛機失事，立刻報案。徐大鈞父母及妹妹隨空軍司令劉任遠搭機南下，先後到殯儀館及飛機墜落現場；3人眼神哀戚、眼眶紅腫，徐媽媽甚至難過到需要人員攙扶。

空軍參謀長黃志偉說，徐大鈞曾於5月18日完成AT-3教練機首次單飛，鑑定合格，隨後又陸續進行5架次飛行訓練，情況正常；31日進行第二次航線單飛科目，先由教官帶飛一次，完成三次起落航線，教官確定他穩定正常即由徐單飛，不料發生意外。

黃志偉表示，這項飛行訓練科目基本上就是在機場上盤旋，並進行駐地重飛練習，讓學員練習飛機基本起降；徐在官校東北角大崗山「加入2A單邊時」曾以無線電通報「飛機狀況正常」，各點強制報告也正常，在空中進行起降、準備要加入機場航線衝場前曾再報告「飛機狀況正常」，航跡光點卻很快從雷達幕上消失失聯。

黃志偉說，高雄岡山地區31日天候良好，適合訓練，同時間岡山機場航線上有非常多其他教練機在飛行訓練；官校基地每天早上驅鳥，且觀察航線鳥況確定沒有大批候鳥過境，機場內鳥類在控制情況屬低風險，但空軍還在匯整詳細鳥況。