我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一年兩度訪台 參議員譚美：美國不會讓台孤軍奮戰

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

台空軍AT-3教練機失事 殉職飛官初步死因曝光

記者陳弘逸／高雄報導
台教練機事故軍方善後工作，持續到傍晚6時許，才告一段落。記者陳弘逸／攝影
台教練機事故軍方善後工作，持續到傍晚6時許，才告一段落。記者陳弘逸／攝影

台灣編號0852空軍官校AT-3教練機今天執行例行訓練在高雄岡山區發生意外，機毀人亡，遺體今午送往高雄市立殯儀館，經橋頭地檢署檢察官與會同法醫初步相驗結果，23歲少尉學官徐大鈞遺體受損、全身多處骨折，有灼傷，詳細死亡原因待法醫研究所鑑定。

台檢方表示，今天接獲高雄憲兵隊及岡山警分局通報空軍官校AT-3教練機墜落於岡山區田厝一路空地，隨即指示主任檢察官李廷輝、外勤檢察官吳正中及國防部調辦事軍法官薛丞芸，與高雄憲兵隊及岡山分局等單位，組成專案小組，全力偵辦。

台專案小組於當地時間今天上午10時30分許，前往事故地點勘驗，檢視教練機殘骸並蒐集 現場跡證。接著在下午4時許，會同法務部法醫研究所法醫師潘至信，前往高雄市立殯儀館相驗。

橋頭地檢署今天晚上9時許，發布新聞稿指，徐大鈞初步相驗結果，遺體有部分受損、全身多處骨折，並有灼傷，詳細死亡原因待法醫研究所鑑定。

徐大鈞父母及妹妹今天下午抵達飛機墜落現場，三人眼神哀戚、眼眶紅腫泛紅，在場僅拿香拜拜，未招魂便離開。軍方善後工作，持續到傍晚6時許，才告一段落，雖軍車撤離，但現場仍拉起封鎖線，留空軍憲兵隊人員現場留守。

台教練機事故軍方善後工作，持續到傍晚6時許，才告一段落。記者陳弘逸／攝影
台教練機事故軍方善後工作，持續到傍晚6時許，才告一段落。記者陳弘逸／攝影
台教練機事故軍方善後工作，持續到傍晚6時許，才告一段落。記者陳弘逸／攝影
台教練機事故軍方善後工作，持續到傍晚6時許，才告一段落。記者陳弘逸／攝影
台教練機事故軍方善後工作，持續到傍晚6時許，才告一段落。記者陳弘逸／攝影
台教練機事故軍方善後工作，持續到傍晚6時許，才告一段落。記者陳弘逸／攝影
台編號0852空軍官校AT-3教練機今天執行例行訓練在高雄岡山區發生意外，23歲...
台編號0852空軍官校AT-3教練機今天執行例行訓練在高雄岡山區發生意外，23歲少尉學官徐大鈞遺體今午送往高雄市立殯儀館。記者陳弘逸／攝影

檢察官 國防部

上一則

台外長與烏克蘭第2大城市長視訊 宣布援助400萬美元

下一則

台美「不是老大哥與小老弟」 譚美：是對等朋友關係

延伸閱讀

30架解放軍機擾台西南防空識別區 航跡整齊密集太刻意

30架解放軍機擾台西南防空識別區 航跡整齊密集太刻意
十年來十起空難… 尼泊爾22人飛機墜毀 遺體全尋獲

十年來十起空難… 尼泊爾22人飛機墜毀 遺體全尋獲
AT-3教練機高雄岡山墜機 1少尉飛行官殉職

AT-3教練機高雄岡山墜機 1少尉飛行官殉職
台AT-3失事肇因成謎 飛官在空回報飛機正常 隨即失事？

台AT-3失事肇因成謎 飛官在空回報飛機正常 隨即失事？

熱門新聞

主持人陳文茜繼肺腺癌後再傳免疫疾病，讓她一度痛苦表示不想活了。（取材自臉書）

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了

2022-05-24 01:45
「捍衛戰士2」2年前的預告片撤除中華民國國旗，如今卻在電影中重現，香港影評人何兆彬告訴美媒VICE全球新聞，這種情況前所未見。（圖取自vice新聞網頁vice.com）

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

2022-05-29 15:04
Google公布「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，台灣指標性建築「台北101大樓」只排名17。 （本報資料照片）

不是101…Google公布台灣年度熱門地點 網見第1名傻眼

2022-05-25 18:35
曾馨瑩建議大家可以多補充維他命、鋅、兒茶素及發酵食物，增強自我免疫力。取材自IG

蔡依珊也認輸 郭台銘47歲嬌妻曾馨瑩美成這樣

2022-05-24 17:47
TVBS主播之間的鬥爭，比電視劇還精采。（本報資料照片）

台電視台TVBS女主播上演宮鬥 3主播涉霸凌另1主播遭逮

2022-05-25 04:47
藝人郭彥均關心疫情未料引發爭議。本報資料照片

「堵得住郭彥均 堵不住我的嘴」聲援潮洗版蔡英文臉書

2022-05-28 19:17

超人氣

更多 >
美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌
沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了
這個全球最容易發生空難的地方 周日再度發生空難

這個全球最容易發生空難的地方 周日再度發生空難
刷牙、開車都累...Omicron嚴重後遺症 患者渾身無力

刷牙、開車都累...Omicron嚴重後遺症 患者渾身無力
通膨大火燒不停 拜登周二將見鮑爾

通膨大火燒不停 拜登周二將見鮑爾