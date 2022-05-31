彭博：台積電等台灣科技巨頭 2025年電費恐躍漲25%

彭博資訊分析師估算，台積電等電子產品製造商2025年時的電費，可能會比2020年躍增超過25%。 (路透)

彭博資訊分析師 估算，到2025年左右，台積電 、群創光電和其他台灣電子產品製造商的電費可能比2020年躍增超過25%，因為當局迅速推動無核政策與減碳目標，暗示這些業者若要滿足激增的能源需求，只能選擇更貴的天然氣與再生能源電力。

彭博分析師指出，許多台灣科技製造商未來兩到三年可能積極在國內投資 ，以推動供應鏈多元化，並且滿足強勁且日增的雲端、5G智慧手機、車用電子產品及其他應用的需求。台積電、聯華電子和世界先進等台灣三大晶圓廠都已展現對銷售展望的強勁信心，未來兩年的資本支出成長可能維持在至少40%，主要用於擴張國內的晶片產能。

台灣半導體和電子產品製造商今年的投資可能暴增76.6%至250億美元，約占台灣大型工業投資案的43%。

在台灣電子廠鮭魚返鄉、能源需求暴增之際，台電打算未來24個月讓更多發電機組除役，可能導致電力供應更加緊俏。根據政府政策，台電計劃在2025年前讓所有核電廠除役。此外，台電也將在2021~2023年讓十組天然氣與燃煤發電機組除役，總容量達到400萬瓩（GW）。

彭博分析師指出，根據目前規畫，台電的總裝置容量將在未來24個月下滑，2024年起才會恢復擴張。截至去年底，台電擁有台灣62%的發電裝置容量。

由於台灣反化石燃料的聲浪高漲，為了滿足台電等業者日增的電力需求，加速發展再生能源可能是唯一可行的短期選項，但風電和太陽能電場的單位開發成本高，也將提高電力供應的成本。

中華經濟研究院估算，若台灣達成在2025年再生能源占比為20%的目標，平均供電成本可能躍增至每度新台幣3.52元，比2019年高出29%。台電的數據顯示，去年太陽能的單位成本比燃煤發電高84%，風電則高出27%。