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加強台灣辨識度 國際駕照7/1起加註「TAIWAN」 95國、地方適用

記者邱瓊玉／台北報導
現行台灣國際駕照封面僅標標示「Republic of China」，為了強化國際駕照的辨識性，7月起，國際駕照上將加註「TAIWAN」的字樣。右為新版國際駕照樣本。（記者邱瓊玉／攝影）
現行台灣國際駕照封面僅標標示「Republic of China」，為了強化國際駕照的辨識性，7月起，國際駕照上將加註「TAIWAN」的字樣。右為新版國際駕照樣本。（記者邱瓊玉／攝影）

現行台灣國際駕照封面僅標標示「Republic of China」，不過為了強化國際駕照的辨識性，日前有立委提案，建議國際駕照應該要比照護照，加註放大「TAIWAN」的字樣，為此，台灣公路總局今表示，確定將在國際駕照上加註「TAIWAN」，今年7月1日正式上路。

根據台灣公路總局的規畫，7月起將在國際駕照封面上加註「TAIWAN」，且是加註在「International Driving Permit」上方，識別較明確；至於國際駕照其他格式內容並未改變。

台灣公路總局表示，目前和台灣國際駕照互惠的國家和地區總計有95個(美國48洲、加拿大18省)。經統計，2017年至2019年每年核發國際駕照計16萬餘件、2020年起受情影響出國人數，每年核發也有3萬餘件。

台灣公路總局表示，國際駕照須領有台灣駕照，最長核給3年，舊版國際駕照未達有效日期前仍屬有效，民眾無須重新申請可繼續使用。台灣交通部也已請外交部駐外單位協助說明新舊版本差異，及舊版本之有效期間仍可使用。

不過由於台灣非聯合國會員，正確的國名為「中華民國」，如今加註「TAIWAN」是否有可能造成民眾在國際使用上的困難？公路總局表示，國內的發放國際駕照，基於聯合國1968年的公約，這是加註，並沒有修法到格式，不會影響大陸公約所訂定的格式，相關樣張也已請外交部分送到國外。

7月起將在國際駕照封面上加註「TAIWAN」，且是加註再「Internation...
7月起將在國際駕照封面上加註「TAIWAN」，且是加註再「International Driving Permit」上方，識別較明確；至於國際駕照其他格式內容並未改變。（記者邱瓊玉／攝影）

駕照 聯合國 中華民國

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