台新增6萬確診 指揮中心估假日因素讓病例略降

圖／指揮中心提供

台灣今天新增新冠肺炎本土個案6萬42例，較昨天略降，新增109例死亡個案；另新增61例境外移入。指揮中心疫情 監測組組長周志浩表示，也許是因為假日關係，確診人數較少。

今日新增之6萬42例本土病例，為2萬8755例男性，3萬1273例女性，14例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(1萬668例)，高雄市(8333例)，台中市(7540例)，桃園市(6493例)，台北市(5565例)，台南市(4278例)，彰化縣(3159例)，屏東縣(2127例)，新竹縣(1894例)，苗栗縣(1664例)，雲林縣(1246例)，新竹市(1126例)，基隆市(1026例)，宜蘭縣(1003例)，花蓮縣(938例)，南投縣(901例)，嘉義縣(779例)，台東縣(600例)，嘉義市(432例)，金門縣(132例)，澎湖縣(120例)，連江縣(18例)，相關疫情調查持續進行中。

今日新增109例本土病例死亡個案，為70例男性、39例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、106例具慢性病史、43例無疫苗 接種。確診日介於今(2022)年5月5日至5月27日，死亡日期介於5月10日至5月27日。

今日新增61例境外移入個案中，為28例男性，33例女性；年齡介於未滿5歲至90歲以上，感染國家為美國6例、德國1例、調查中54例。入境日介於今年5月28日至5月29日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計195萬2355例確診，分別為1萬2942例境外移入、193萬9359例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計2165例COVID-19死亡病例，其中2150例本土，個案居住縣市分布為新北市905例、台北市550例、基隆市102例、台中市96例、高雄市76例、桃園市71例、彰化縣53例、台南市50例、宜蘭縣46例、花蓮縣41例、屏東縣36例、雲林縣28例、台東縣25例、新竹縣20例、嘉義市、南投縣及嘉義縣各12例、苗栗縣9例、金門縣及新竹市各3例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離 APP」，共同嚴守社區防線。