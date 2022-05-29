我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事 ／自由旅行復甦 小團、房車出遊：更在乎衛生、品質

2南加內陸少年在小學附近攜帶上膛的槍被捕

朱立倫本周訪美行程曝光 可望見坎伯

記者張文馨、張加、劉宛琳／連線報導
國民黨主席朱立倫。(本報系資料照)
國民黨主席朱立倫。(本報系資料照)

國民黨主席朱立倫將於下月2日起訪問美國，據了解，此行可望會晤白宮國安會印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）、中國事務主任杜如松（Rush Doshi）、國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）。

國民黨國際部主任兼駐美代表黃介正表示，基於與美方的默契，無法證實見誰，但「想見的人應該都能見到」。黃介正說，此行想向美方傳達「國民黨在這裡，隨時可溝通」，黃計畫7月初再度赴華府「進一步交流」。

據了解，朱立倫私下將向美說明國民黨在美中台關係的立場，他認為，要和美國說清楚民主是什麼，按照民進黨的操作已不是民主。

據悉，朱立倫將提出，國務卿布林肯所說的話就是國民黨的路線，布林肯希望台海和平、區域安全穩定，且要對話和交流，民進黨卻是完全停止的；國民黨的交流對話才能成為區域和平的助力，不能讓台灣變成1個沒有外交、沒有國防、沒有兩岸關係的政權。

史丹佛大學胡佛研究所研究員祁凱立（Kharis Templeman）向本報證實，將於2日會晤國民黨訪團，希望朱立倫能談論台灣國防改革、美對台軍售、北京對台政策評估等議題。美國在台協會（AIT）台北辦事處前副處長葛天豪（David Keegan）認為，朱立倫須提出國民黨治理台灣、保衛台灣、處理兩岸緊張局勢的方案。

據本報掌握的訪問日程，朱立倫2日抵達舊金山，拜訪史丹佛大學胡佛研究所與參加僑界活動；預計3日飛往華府與國防部官員會面，在華府期間至少有4場智庫和非營利組織的閉門活動；5日拜訪華府僑社並參加僑宴。

朱立倫6日上午在智庫「布魯金斯研究院」演說，下午拜會國務院；據指出，朱演講將聚焦國民黨對台灣未來的願景，台灣的世界格局變化、自處因應，也會提及美國關切的國防等議題，但不會談論特定軍售項目。

朱立倫7日將前往白宮國安會所在的艾森豪行政大樓，再赴國會山莊會晤議員；8日上午為駐美辦公室揭牌，隨即前往紐約拜會當地僑社；9日上午與哥倫比亞大學學者早餐會，並拜會智庫外交關係協會，10日赴智庫「外交政策全國委員會」。10日前往洛杉磯，將舉行記者會總結美國行；11日凌晨自洛杉磯返台。

國民黨 華府 國務院

上一則

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 影評：轉變前所未見

下一則

台灣第2位女性西點畢業生 胡家琪載譽返國

延伸閱讀

黑白集／李四川想敲平那根釘？

黑白集／李四川想敲平那根釘？
「很多孩子走了」藝人PO文遭出征 趙少康、朱立倫聲援

「很多孩子走了」藝人PO文遭出征 趙少康、朱立倫聲援
地方反彈大 藍議員憂發生「討厭朱立倫，不投張善政」

地方反彈大 藍議員憂發生「討厭朱立倫，不投張善政」
朱立倫下周訪美 黨內認應先弭平桃園提名衝突

朱立倫下周訪美 黨內認應先弭平桃園提名衝突

熱門新聞

主持人陳文茜繼肺腺癌後再傳免疫疾病，讓她一度痛苦表示不想活了。（取材自臉書）

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了

2022-05-24 01:45
Google公布「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，台灣指標性建築「台北101大樓」只排名17。 （本報資料照片）

不是101…Google公布台灣年度熱門地點 網見第1名傻眼

2022-05-25 18:35
曾馨瑩建議大家可以多補充維他命、鋅、兒茶素及發酵食物，增強自我免疫力。取材自IG

蔡依珊也認輸 郭台銘47歲嬌妻曾馨瑩美成這樣

2022-05-24 17:47
TVBS主播之間的鬥爭，比電視劇還精采。（本報資料照片）

台電視台TVBS女主播上演宮鬥 3主播涉霸凌另1主播遭逮

2022-05-25 04:47
藝人郭彥均關心疫情未料引發爭議。本報資料照片

「堵得住郭彥均 堵不住我的嘴」聲援潮洗版蔡英文臉書

2022-05-28 19:17
TVBS發生女主播霸凌事件，消息已炸鍋新聞圈。（本報資料照片）

台電視台TVBS女主播宮鬥霸凌 她嘆：老天不給、爭也沒用

2022-05-25 20:35

超人氣

更多 >
國殤日長周末假期 龍蝦終於降價

國殤日長周末假期 龍蝦終於降價
英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身
美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議
4天打臉「富比世」？「捍衛戰士：獨行俠」美國狂賣

4天打臉「富比世」？「捍衛戰士：獨行俠」美國狂賣