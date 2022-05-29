葡萄甜度目測未必準 資深果農建議挑這顆試吃就對了

台灣今年早春葡萄裂果數量平均兩成。記者簡慧珍／攝影

台灣今年到目前雨水豐沛，進入採收期的彰化縣早春露天葡萄平均兩成開口笑（裂果），農民每天巡視和剪除，避免果蠅叮食造成腐爛擴散，雖然遭受裂果但不影響品質，結果接近150天的葡萄甜度高，即使尚未完全轉色也很甜。

「大概4年沒遇到歹雨。」溪湖鎮董家葡萄園園主董清寬今天說，今年雨水豐富，下得剛好，農地濕潤可是水溝沒積水，對生長後期的葡萄就很不好，尚未轉色的青葡萄、已經轉成紫黑色都不受影響，正要轉色的葡萄最會吸收養分，吸入過多水分就裂開（開口笑）。

台灣今年到目前雨量豐富，露天葡萄紛紛「開口笑」。記者簡慧珍／攝影

早春露天葡萄幾乎每串有裂果，媽厝里楊姓農民表示，今年早春葡萄遭受晚腐病，有些幼果還沒長大成熟即乾扁，農民直接剪除當作疏果，現在成長後期和進入採收期產生裂果，也當作疏果剪除，裂果狀況視農園管理情形而定，有的裂果達三成，有的一成多，整體來看平均兩成，損失量在果農可承受範圍。

今年早春露天葡萄產地批發價平穩，開盤價最低15台斤1000元（約34美元），高價每台斤150元（約5美元）起跳，董清寬擔心天氣忽晴忽雨，下雨裂果，放晴晚腐病，將擴大巨峰葡萄災損。

時值葡萄產季，種植巨峰葡萄30年的董清寬面授選購機宜，有消費者喜歡挑深紫黑色，以為「越黑越熟越甜」，其實不然，消費者試吃可挑葡萄串挑最尾端的顆粒，尾端甜，大致上整串甜；一串葡萄顆粒多又黑亮，賣相好未必好吃，細看緊密擠在一起的每顆果粒都不大，反而「疏粒（一串果實較少）」顆顆吸足營養，果實大一點也甜一點，此外，「到份（結果天數足夠）」的也比較甜，通常150天粒粒都甜。