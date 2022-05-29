台灣入境香港 須於抵港第9日增加一次核酸檢測

由海外和台灣坐飛機赴香港人士，只須出示登機前48小時核酸檢測證明。（香港電台）

香港 特區政府29日公布，下月起，微調海外地區和台灣登機來香港人士的登機前及抵港後的核酸檢測 安排。除原有規定外，新增抵港第9天進行強制核酸檢測。

據香港電台報導，6月1日凌晨起，來香港人士在海外地區或台灣登機，只須出示登機前48小時核酸檢測證明，毋須出示該化驗所或醫療機構獲ISO 15189認證等。3歲以下的來香港小童不必出示登機前48小時核酸檢測證明。

所有曾在海外地區或台灣逗留、在本月24日凌晨或以後抵港，除了繼續在指定檢疫酒店每天進行快速抗原測試，及於抵港第5天進行核酸檢測，須額外於抵港第9天進行強制核酸檢測，香港衞生防護中心說，多做一次檢測能夠早些找到潛伏期較長，或於檢疫酒店後期感染的個案。

當局亦撤銷經香港轉機或過境的旅客，須出示登機前48小時核酸檢測證明的要求。另外，曾感染新冠病毒康復人士，如持有相關文件證明來港前14至90天內曾感染病毒並已康復，登機前24小時內進行的快速抗原測試陰性，亦可獲准登機赴香港。

至於因未有查核而觸發個別航線 「熔斷機制」的罰則亦更新，6月1日起，如有航班因有乘客未能符合登機條件來港而觸及機制，機管局將就10天內首次出現有關情況的航線，對該航空公司發警告並罰款2萬元港幣。如有關航線的航班在10天內再次觸及有關指標，相關航空公司由同一地點抵香港的民航客機航線將被禁止着陸香港5天。