「很多孩子走了」台藝人揭醫護慘況遭出征 刪文道歉

藝人郭彥均。（本報資料照片）

藝人郭彥均25日在臉書 發文分享醫護朋友的心聲，曝光在疫情 嚴峻的情況下，朋友提到「小孩越來越慘」、「看到這麼多孩子就這樣走」，直指政府防疫不力，引發外界討論，並遭到網友出征。中廣董事長趙少康 表示，郭彥均說的明明就是台灣真實發生的狀況，竟又被塔綠班出征。國民黨主席朱立倫也在臉書聲援郭彥均，「講出父母的真心話，沒有錯。」

儘管郭彥均已在臉書道歉並刪文，但行政院長蘇貞昌28日表示，這種不實的謠言、內容相近類似，都有相近的團體很明顯的操作痕跡，非常不法、不宜，「我們會加以究責查辦」。

針對郭彥均「看到這麼多孩子就這樣走」的發文，前市議員王浩宇表示要提報給中央疫情指揮中心，調查是哪家醫院，也有不少網友要郭彥均說出是哪家醫院，郭彥均將貼文刪除，27日凌晨發文道歉，並澄清這一切也是他的醫護朋友轉達的。

郭彥均提到原先發的那篇貼文，是因為他與醫護朋友用文字聊天現在的醫療的狀況，目的是想呼籲大家如果有去醫療院所的朋友，可以善待醫療人員，在對話截圖中朋友在文字上提到「看到這多孩子就這樣走」，其實並不是說有單位知情不報或是隱匿疫情的情況。這句話是朋友的轉達不是朋友說的，也強調沒有單指哪一間醫院或哪一個單位發生的事，對於對話內容造成很多人的恐慌，也被解讀成好像有更多隱匿數字的誤會，他感到抱歉。

最後他也提到會刪文是因為看到許多網友留言，並非他想要傳達的意思，造成了許多誤解，希望能平息事件，「發生疫情那麼久的日子以來，指揮中心的辛苦大家都知道，前線防疫醫護人員的辛苦我們也很清楚，這其實就是我想傳達的目的，日後發文真的會更謹慎造成誤會深感抱歉…」。

對於郭彥均急刪文，趙少康聲援表示，不只郭彥均被出征，塔綠班還威脅要查出郭彥均文中醫護朋友任職的醫院，郭彥均為了保護朋友，被迫刪文還道歉，新冠肺炎讓人生病，網軍散布的「出征病毒」則讓台灣人的心也病了。

趙少康說，台灣正被「出征病毒」及新冠病毒雙重肆虐，他要跟郭彥均說「當50個人圍著你追打時，不代表你錯了，因為在更外圍，有200個人正在說你是對的，在更遠處，還有上千人默默肯定你，不要灰心，面對病毒，我們終究會贏的。」

朱立倫說，昨天又有一位孩子染疫逝世，這波高峰爆發以來，已經有八位小小孩失去寶貴的生命，在民進黨眼裡，八位寶貝不算多嗎？說出真話的自由都沒有嗎？對於家長焦慮與醫護人員心聲，只想轉移焦點，這又是台灣社會要的公義嗎？

朱立倫說，政府絕不能靠網軍治國，壓制民眾真實的心聲。