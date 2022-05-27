柯文哲確診兒盜汗發冷不只送急診 數度欲倒急召救護車

台北市長柯文哲昨在防疫記者會中自爆因為兒女確診發高燒送急診，所以目前已返家居隔照顧。取材自北市防疫記者會畫面

台北市長柯文哲 昨在防疫 記者會中指稱自己兒子和次女確診，還發高燒送急診。不過卻有網友質疑發燒為何可送急診，北市府發言人陳智菡上午指出，柯的兒子不只盜汗、發冷，起身時往後倒，無法扶東西，有點失去意識，才緊急叫119。

柯文哲是22日確診，當時因擔心感染妻子陳佩琪、兒女，當晚便入住到同樣確診的朋友家中。但柯文哲昨自爆因為兒女確診發高燒送急診，所以目前已返家居隔照顧。

陳智菡指出，昨天才知道柯的兒子不只送急診還昏倒。她早上去電陳佩琪醫師了解狀況，柯的兒子是在周二就有些不舒服，但快篩沒有呈現陽性，周三傍晚看起來非常不舒服，陳佩琪摸兒子身體有盜汗發冷狀況，要起身時還往後倒，無法扶東西，有點失去意識，當時很緊張，兒子被扶起來時搖搖晃晃、步伐不穩、跌跌撞撞，就緊急叫119。

陳智菡指出，因柯市長在隔離中，聽到也很緊張，立刻做處置，因他在別的地方隔離，要離開一定要申請，且要很長一段時間，直到凌晨才回家，夫妻協調後決定確診兒女住家，由柯照顧，陳和大女兒住旅館 。

陳佩琪早上還提醒陳智菡要告訴大家，前48小時的病況可能會很嚴重，會出現反轉，一定要特別小心，不是想像中的輕微，就掉以輕心，這次碰到的狀況就很急性、猛烈，如果不是醫生可以做判斷，拖延的後果難想像。

陳智菡轉述，柯文哲兒子之前做了幾次快篩都是陰性，但又有症狀，才一直觀察，所以有症狀該特別注意。陳智菡說，陳佩琪昨天寫信給醫院請假照顧兒女，今天因自己快篩是陰性，已經回醫院看診。