我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湯普森飆分秀 勇士輾壓獨行俠 隔2季重返總冠軍賽

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

柯文哲確診兒盜汗發冷不只送急診 數度欲倒急召救護車

記者楊正海／台北27日電
台北市長柯文哲昨在防疫記者會中自爆因為兒女確診發高燒送急診，所以目前已返家居隔照顧。取材自北市防疫記者會畫面
台北市長柯文哲昨在防疫記者會中自爆因為兒女確診發高燒送急診，所以目前已返家居隔照顧。取材自北市防疫記者會畫面

台北市長柯文哲昨在防疫記者會中指稱自己兒子和次女確診，還發高燒送急診。不過卻有網友質疑發燒為何可送急診，北市府發言人陳智菡上午指出，柯的兒子不只盜汗、發冷，起身時往後倒，無法扶東西，有點失去意識，才緊急叫119。

柯文哲是22日確診，當時因擔心感染妻子陳佩琪、兒女，當晚便入住到同樣確診的朋友家中。但柯文哲昨自爆因為兒女確診發高燒送急診，所以目前已返家居隔照顧。

陳智菡指出，昨天才知道柯的兒子不只送急診還昏倒。她早上去電陳佩琪醫師了解狀況，柯的兒子是在周二就有些不舒服，但快篩沒有呈現陽性，周三傍晚看起來非常不舒服，陳佩琪摸兒子身體有盜汗發冷狀況，要起身時還往後倒，無法扶東西，有點失去意識，當時很緊張，兒子被扶起來時搖搖晃晃、步伐不穩、跌跌撞撞，就緊急叫119。

陳智菡指出，因柯市長在隔離中，聽到也很緊張，立刻做處置，因他在別的地方隔離，要離開一定要申請，且要很長一段時間，直到凌晨才回家，夫妻協調後決定確診兒女住家，由柯照顧，陳和大女兒住旅館

陳佩琪早上還提醒陳智菡要告訴大家，前48小時的病況可能會很嚴重，會出現反轉，一定要特別小心，不是想像中的輕微，就掉以輕心，這次碰到的狀況就很急性、猛烈，如果不是醫生可以做判斷，拖延的後果難想像。

陳智菡轉述，柯文哲兒子之前做了幾次快篩都是陰性，但又有症狀，才一直觀察，所以有症狀該特別注意。陳智菡說，陳佩琪昨天寫信給醫院請假照顧兒女，今天因自己快篩是陰性，已經回醫院看診。

柯文哲 防疫 旅館

上一則

美台傳舉行經貿對話 議題與印太經濟架構相似

延伸閱讀

柯文哲確診改住自已家 自爆原來2兒子也確診一起住

柯文哲確診改住自已家 自爆原來2兒子也確診一起住
蔡英文視察北榮：柯文哲確診沒平時瀟灑

蔡英文視察北榮：柯文哲確診沒平時瀟灑
柯文哲確診居隔首日症狀多 視訊會議上不停擤鼻、咳嗽皺眉

柯文哲確診居隔首日症狀多 視訊會議上不停擤鼻、咳嗽皺眉
台北市長柯文哲確診 咳嗽有微燒

台北市長柯文哲確診 咳嗽有微燒

熱門新聞

主持人陳文茜繼肺腺癌後再傳免疫疾病，讓她一度痛苦表示不想活了。（取材自臉書）

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了

2022-05-24 01:45
Google公布「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，台灣指標性建築「台北101大樓」只排名17。 （本報資料照片）

不是101…Google公布台灣年度熱門地點 網見第1名傻眼

2022-05-25 18:35
曾馨瑩建議大家可以多補充維他命、鋅、兒茶素及發酵食物，增強自我免疫力。取材自IG

蔡依珊也認輸 郭台銘47歲嬌妻曾馨瑩美成這樣

2022-05-24 17:47
TVBS主播之間的鬥爭，比電視劇還精采。（本報資料照片）

台電視台TVBS女主播上演宮鬥 3主播涉霸凌另1主播遭逮

2022-05-25 04:47
蔡英文總統上任6周年，未來挑戰仍大。聯合報系資料照片

「這件事讓人毛骨悚然」游盈隆：台歷任總統第6年都難逃

2022-05-20 18:11
TVBS發生女主播霸凌事件，消息已炸鍋新聞圈。（本報資料照片）

台電視台TVBS女主播宮鬥霸凌 她嘆：老天不給、爭也沒用

2022-05-25 20:35

超人氣

更多 >
德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死
「你們都得死」德州槍手反鎖教室 同班師生全遇害

「你們都得死」德州槍手反鎖教室 同班師生全遇害
德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園

德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園
德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺
天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」

天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」