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布林肯重申不支持台獨 台外交部：美方事前已詳細簡報

記者程遠述／台北27日電
美國國務卿布林肯。（本報資料照片）
美國國務卿布林肯。（本報資料照片）

國務卿布林肯（Antony Blinken）昨晚發表演說，重申美國反對任何片面改變現狀的作為，不支持台灣獨立。對此台外交部回應表示，演說前美方已向台灣詳細簡報，外交部樂見布林肯再次重申美方堅守對台灣的安全承諾，且將繼續支持台灣參與國際事務。

外交部指出，布林肯於演說中重申，美國持續恪遵基於《台灣關係法》、「美中三公報」及「六項保證」的「一中政策」，也對中國政府持續加大對台灣的安全及外交脅迫行徑表達譴責，強調美國反對片面改變台海現狀等長期立場。

外交部說，台美一直有緊密良好的溝通管道，美方在事前已經分別在華府及台北就演說向我方詳盡簡報，外交部樂見布林肯再次重申美方堅守對台灣的安全承諾，並且將繼續支持台灣參與國際事務。

外交部也表示，中國對台灣在安全、經濟及國際參與無所不用其極的打壓台灣，已引起美國及國際社會高度關切，而面對中國政府不斷挑戰且破壞以規則為基礎的國際秩序，有賴全球民主盟友及夥伴團結合作、共同應處。

外交部指出，台灣將持續與美國及其他理念相近國家緊密合作，共同對抗威權擴張，維護台海安全，以及印太區域的和平、穩定與繁榮。

布林肯 一中政策 國務卿

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