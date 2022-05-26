我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多倫多學校附近有人攜槍上街 警射擊嫌犯 4校封鎖

紐約疑似猴痘病例 市衛生局已推斷確診　

猛爆速度快…台染疫童腦炎發生率萬分之1 專家：很嚇人

記者許政榆、鄒尚謙、楊雅棠／台北報導
台灣兒童染疫引發腦炎死亡案例數不斷增加，已有16例兒童重症，7人發生腦炎。圖為台北市家長送孩子上學。（中央社）
台灣兒童染疫引發腦炎死亡案例數不斷增加，已有16例兒童重症，7人發生腦炎。圖為台北市家長送孩子上學。（中央社）

台灣兒童染疫引發腦炎死亡案例數不斷增加，已有16例兒童重症，7人發生腦炎。18歲以下兒童確診數占整體的兩成，兒童疑似嚴重腦炎發生率達萬分之一，專家直呼「很嚇人」。此波兒童腦炎疫情，被認為與1998年腸病毒流行情況相似，台大公衛學院流行病與預防醫學所兼任教授金傳春呼籲，兒童染疫亡需謹慎看待，應追蹤每個個案的死因，並找出危險因子，全力避免兒童染疫死亡的悲劇。

台大小兒感染科主治醫師李秉穎昨表示，兒童感染新冠肺炎引起猛爆性腦炎「幾乎難以預防」，某些兒童因體質因素，感染後恐引起神經併發症，情況類似24年前台灣爆發腸病毒71型，腸病毒71型透過顱神經進入腦幹，影響生命中樞，引發肺水腫、急性心臟衰竭，多數孩子一到兩天內死亡。

李秉穎表示，從國外的案例觀察，新冠病毒會透過臉部神經進入腦幹，對於孩童而言會造成極大的威脅，臨床無法判定病毒何時會入侵腦炎，一旦病毒跑到腦幹，極可能「猛爆性發作」，唯一降低發生機率途徑只有施打疫苗

台大小兒部感染科教授張鑾英表示，兩者雖然都會引發腦炎，但表現與引發的機制略有不同。腸病毒以攻擊腦幹，引發肺水腫、心肺衰竭；新冠病毒攻擊位置不局限在腦幹，有時全腦都會發炎，且不會快速引發心肺衰竭，後續會因凝血不全症、多重器官衰竭等致死。

張鑾英表示，台灣兒童染疫病例數約占整體的兩成，而疑似嚴重腦炎發生機率達萬分之一，她說，台灣目前已經不只有7位兒童腦炎患者，實際計算為萬分之一的發生機率「很嚇人」，且許多孩子預後狀況不佳。

林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，以目前兒童確診引發腦炎個案來看，多在急性期就發生，猛爆速度快，跟腸病毒急性期有點相似，但表現不盡相同，需集中個案討論、統計資料才能歸納結論。臨床醫師現已快速針對腦炎案例處置做調整，近期疑似腦炎的兒童案例，病情皆獲控制。

黃玉成表示，5歲以下沒有任何疫苗可以施打，加上社區到處都是病毒，預防5歲以下兒童染疫，他說「不知道怎麼煞車」。

●防童重症 「政府要比病毒快」

台灣兒童染疫發生多起併發腦炎案例，危及性命。國民黨副秘書長李彥秀提醒，政府必須盡快研究兒童腦炎原因，並推動全國性的預防兒童重症試辦計畫，擴充專責醫院及病房，同時提供兒童神經學醫師參與會診。

李彥秀說，政府未先布局5至11歲兒童疫苗，而Omicron造成兒童腦炎的病例數，「台灣是全球最多」，政府要跑得比病毒還快，必須採取更早期的預警，讓家長有判斷標準。

疫苗 醫學 疫情

上一則

出席歐洲日晚宴 蔡英文盼推台歐簽雙邊投資協定

延伸閱讀

兒童染疫率5.84% 併發腦炎7例 15例重症已5死

兒童染疫率5.84% 併發腦炎7例 15例重症已5死

研究：新冠長期症狀可達15個月

研究：新冠長期症狀可達15個月
芝染疫風險將升級 聚會勿忘防疫

芝染疫風險將升級 聚會勿忘防疫

律師染疫後記不住車牌 研究：新冠長期症狀可達15個月

律師染疫後記不住車牌 研究：新冠長期症狀可達15個月

熱門新聞

主持人陳文茜繼肺腺癌後再傳免疫疾病，讓她一度痛苦表示不想活了。（取材自臉書）

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了

2022-05-24 01:45
Google公布「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，台灣指標性建築「台北101大樓」只排名17。 （本報資料照片）

不是101…Google公布台灣年度熱門地點 網見第1名傻眼

2022-05-25 18:35
曾馨瑩建議大家可以多補充維他命、鋅、兒茶素及發酵食物，增強自我免疫力。取材自IG

蔡依珊也認輸 郭台銘47歲嬌妻曾馨瑩美成這樣

2022-05-24 17:47
TVBS主播之間的鬥爭，比電視劇還精采。（本報資料照片）

台電視台TVBS女主播上演宮鬥 3主播涉霸凌另1主播遭逮

2022-05-25 04:47
蔡英文總統上任6周年，未來挑戰仍大。聯合報系資料照片

「這件事讓人毛骨悚然」游盈隆：台歷任總統第6年都難逃

2022-05-20 18:11
TVBS發生女主播霸凌事件，消息已炸鍋新聞圈。（本報資料照片）

台電視台TVBS女主播宮鬥霸凌 她嘆：老天不給、爭也沒用

2022-05-25 20:35

超人氣

更多 >
德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人
德州小學槍案奪21命 槍手作案前曾發3則訊息給她

德州小學槍案奪21命 槍手作案前曾發3則訊息給她
美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢
不是101…Google公布台灣年度熱門地點 網見第1名傻眼

不是101…Google公布台灣年度熱門地點 網見第1名傻眼