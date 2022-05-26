猛爆速度快…台染疫童腦炎發生率萬分之1 專家：很嚇人

台灣兒童染疫引發腦炎死亡案例數不斷增加，已有16例兒童重症，7人發生腦炎。圖為台北市家長送孩子上學。（中央社）

台灣兒童染疫引發腦炎死亡案例數不斷增加，已有16例兒童重症，7人發生腦炎。18歲以下兒童確診數占整體的兩成，兒童疑似嚴重腦炎發生率達萬分之一，專家直呼「很嚇人」。此波兒童腦炎疫情 ，被認為與1998年腸病毒流行情況相似，台大公衛學院流行病與預防醫學 所兼任教授金傳春呼籲，兒童染疫亡需謹慎看待，應追蹤每個個案的死因，並找出危險因子，全力避免兒童染疫死亡的悲劇。

台大小兒感染科主治醫師李秉穎昨表示，兒童感染新冠肺炎引起猛爆性腦炎「幾乎難以預防」，某些兒童因體質因素，感染後恐引起神經併發症，情況類似24年前台灣爆發腸病毒71型，腸病毒71型透過顱神經進入腦幹，影響生命中樞，引發肺水腫、急性心臟衰竭，多數孩子一到兩天內死亡。

李秉穎表示，從國外的案例觀察，新冠病毒會透過臉部神經進入腦幹，對於孩童而言會造成極大的威脅，臨床無法判定病毒何時會入侵腦炎，一旦病毒跑到腦幹，極可能「猛爆性發作」，唯一降低發生機率途徑只有施打疫苗 。

台大小兒部感染科教授張鑾英表示，兩者雖然都會引發腦炎，但表現與引發的機制略有不同。腸病毒以攻擊腦幹，引發肺水腫、心肺衰竭；新冠病毒攻擊位置不局限在腦幹，有時全腦都會發炎，且不會快速引發心肺衰竭，後續會因凝血不全症、多重器官衰竭等致死。

張鑾英表示，台灣兒童染疫病例數約占整體的兩成，而疑似嚴重腦炎發生機率達萬分之一，她說，台灣目前已經不只有7位兒童腦炎患者，實際計算為萬分之一的發生機率「很嚇人」，且許多孩子預後狀況不佳。

林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，以目前兒童確診引發腦炎個案來看，多在急性期就發生，猛爆速度快，跟腸病毒急性期有點相似，但表現不盡相同，需集中個案討論、統計資料才能歸納結論。臨床醫師現已快速針對腦炎案例處置做調整，近期疑似腦炎的兒童案例，病情皆獲控制。

黃玉成表示，5歲以下沒有任何疫苗可以施打，加上社區到處都是病毒，預防5歲以下兒童染疫，他說「不知道怎麼煞車」。

●防童重症 「政府要比病毒快」

台灣兒童染疫發生多起併發腦炎案例，危及性命。國民黨副秘書長李彥秀提醒，政府必須盡快研究兒童腦炎原因，並推動全國性的預防兒童重症試辦計畫，擴充專責醫院及病房，同時提供兒童神經學醫師參與會診。

李彥秀說，政府未先布局5至11歲兒童疫苗，而Omicron造成兒童腦炎的病例數，「台灣是全球最多」，政府要跑得比病毒還快，必須採取更早期的預警，讓家長有判斷標準。