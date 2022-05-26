出席歐洲日晚宴 蔡英文盼推台歐簽雙邊投資協定

蔡英文總統。圖／總統府提供

總統蔡英文 26日出席歐洲日晚宴致詞表示，台灣努力擺脫疫情，同時面對威權主義挑戰之際，願與歐盟 一起合作協助國際社會經濟復甦，並防止民主倒退。她強調，雙邊投資 協定（BIA）能讓台灣與歐盟朝更具體、堅實的夥伴關係邁進一大步。

蔡英文26日晚間出席「2022歐洲日晚宴」致詞表示，過去幾年，台歐盟在貿易、經濟、文化、學術與科技交流、供應鏈夥伴關係、人權諮商和民主團結等方面有積極充分的討論。歐洲經貿辦事處促成許多創新論壇，奠定未來台歐盟更強勁實質合作關係的基礎。

蔡英文感謝歐盟及其會員國對台灣長期堅定的支持，持續聲援台灣加入世界衛生組織，及支持台灣和區域的安全。她說，去年台灣亟需疫苗時，歐盟會員國協助捐贈疫苗，讓台灣在等待採購疫苗到貨的同時，得以防止變種病毒初期擴散。對此，台灣永遠感念在心。

蔡英文說，她將去年定義為台歐盟堅實的合作夥伴關係之年。而此堅實的關係今年亦持續蓬勃發展，她同意歐洲經貿辦事處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）的觀點，這是奠基在雙方共同民主價值觀上的夥伴關係。

蔡英文表示，去年一整年，歐洲代表團藉由外交泡泡模式訪問台灣給予支持，並進一步討論合作及互助事宜。隨著國際社會陸續鬆綁防疫邊境限制，台灣將逐步檢視及評估邊境管制等國內相關措施，讓國際旅行更便利。

蔡英文說，由經濟部次長陳正祺所率領的合計24人代表團，正在立陶宛與比利時布魯塞爾訪問，希望在彼此合作能有具成效的對話，尤其是在半導體、電動車及生物科技等領域，這些互動建立在過去幾年「台歐盟供應鏈合作論壇」與「投資歐盟論壇」所創造的動能之上。

她表示，透過這些論壇，台灣與歐盟的企業領袖有機會深化台歐盟的連結，使政策目標一致，為未來的合作奠定基礎。

蔡英文希望台灣與歐盟能持續在重組安全與堅韌的供應鏈，以及綠能和數位經濟上合作，與歐盟的經濟復甦計畫相輔相成。

她表示，台灣對歐洲的投資創下歷史新高，而歐洲企業對台直接投資累計也超過500億美元，使歐洲成為台灣最大的外資來源，更重要的是，去年台灣與歐洲的貿易總額突破850億美元。

蔡英文說，在鞏固經濟合作的過程中，不能忘記持續變遷的地緣政治，以及捍衛民主的重要性。俄羅斯對烏克蘭的入侵行徑，提醒大家威權政體無所不用其極，以實現其擴張主義的目標。

蔡英文表示，大家為烏克蘭人民捍衛民主生活方式的決心而深深感動，同為民主國家，應互相幫助，共同抵禦威權政體的軍事與政治作戰。

蔡英文提到，為回應歐盟的「全球門戶」計畫，台灣提出「強化歐洲鏈結計畫」，此計畫涉及政府部會間的合作，例如國發會成立的中東歐投資基金。透過此基金，可促進半導體、生物科技、雷射技術和其他戰略產業的合作與發展。

蔡英文重申，台灣已做好準備與歐盟會員國在這些共享利益的領域一起合作並提供協助。