洪秀柱稱新疆和諧歡樂、多元包容 每個人都洋溢笑容
正當聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）訪問新疆，以了解新疆維吾爾族等少數民族穆斯林是否遭受北京當局系統性迫害之際，新華社25日晚間發布報導，中國國民黨前主席洪秀柱日前參訪新疆多地後表示，新疆社會和諧歡樂、多元包容，美西方炮製新疆存在「強迫勞動」、「種族滅絕」等謊言，其目的是破壞中國內部團結，但中國不會被其從內部攻破。
新華社報導，洪秀柱在烏魯木齊市參觀了反恐和去極端化鬥爭主題展。她表示，新疆人民曾遭受恐怖主義和極端思想造成的巨大傷害。新疆採取的反恐和去極端化舉措，使曾經被極端思想毒害的人們對法律和宗教有了正確認識，也使他們通過學習技術改善了家庭收入狀況和生活水平。這是非常正確的，也是防範極端思想和恐怖主義在新疆蔓延的重要方法。
報導指出，近年來，以美國為首的一些西方國家炮製新疆存在「種族滅絕」、「強迫勞動」等謊言，借此攻擊抹黑中國。洪秀柱說：「與其聽別人胡說八道，不如自己親身實地走訪。」
新華社表示，在新疆期間，洪秀柱與宗教人士、職業技能教育培訓中心結業學員、援疆學校支教老師和少數民族學生、紡織企業一線少數民族員工深入交流。她表示，種種事實說明，美西方的指控都是栽贓、抹黑，「他們不願意看到中國崛起，處心積慮用這種方式破壞中國內部的團結」。
洪秀柱稱表示，通過走訪各地，她發現新疆和諧歡樂、多元包容，這和美西方炮製的謊言完全不一樣，中國不會被美西方從內部攻破。
而在中新社25日晚間發布的報導中，洪秀柱說，「此次新疆之行是我一直嚮往的，（在新疆）我看到每個人臉上那種燦爛的笑容和對未來的希望，我看到他們每個人都有明天會更好的那份心。」
洪秀柱表示，伊寧市六星街亞歷山大手風琴珍藏館的手風琴樂隊令她印象深刻。「當演出結束每個人自我介紹時，我才知道他們都是不同的民族，有維吾爾族、哈薩克族、漢族、回族、錫伯族等13個民族，最後，他們異口同聲地說了一句『我們都是中國人』，非常令人感動。」
不過據德國之聲中文網報導，本周二，多家國際媒體共同披露了一份文件，內容是北京當局在新疆侵犯人權行為的記錄。報導稱，這份名為「新疆警察文件」 （Xingjiang Police Files）是迄今新疆再教育營內部最大規模電腦資料外洩所流出的內容。
文件顯示出維族人遭到迫害和大規模拘留的程度，內容包括中國有關當局所登記的約30萬中國人的信息，其中多數是維族人。參與此次調查的全球14家媒體指出，其中的照片、演講和官方指示證明，這些並非中國政府宣稱的「職業技能教育培訓中心」，而是高度戒備的營地。
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