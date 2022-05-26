洪秀柱稱新疆和諧歡樂、多元包容 每個人都洋溢笑容

中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀5月23日即將結束新疆之行時，接受中國官方媒體聯合採訪時說，「此次新疆之行是我一直嚮往的，（在新疆）我看到每個人臉上那種燦爛的笑容和對未來的希望，我看到他們每個人都有明天會更好的那份心。」( 中新社)

正當聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）訪問新疆 ，以了解新疆維吾爾族等少數民族穆斯林是否遭受北京 當局系統性迫害之際，新華社25日晚間發布報導，中國國民黨前主席洪秀柱日前參訪新疆多地後表示，新疆社會和諧歡樂、多元包容，美西方炮製新疆存在「強迫勞動」、「種族滅絕」等謊言，其目的是破壞中國內部團結，但中國不會被其從內部攻破。

新華社報導，洪秀柱在烏魯木齊市參觀了反恐和去極端化鬥爭主題展。她表示，新疆人民曾遭受恐怖主義和極端思想造成的巨大傷害。新疆採取的反恐和去極端化舉措，使曾經被極端思想毒害的人們對法律和宗教有了正確認識，也使他們通過學習技術改善了家庭收入狀況和生活水平。這是非常正確的，也是防範極端思想和恐怖主義在新疆蔓延的重要方法。

報導指出，近年來，以美國為首的一些西方國家炮製新疆存在「種族滅絕」、「強迫勞動」等謊言，借此攻擊抹黑中國。洪秀柱說：「與其聽別人胡說八道，不如自己親身實地走訪。」

新華社表示，在新疆期間，洪秀柱與宗教人士、職業技能教育 培訓中心結業學員、援疆學校支教老師和少數民族學生、紡織企業一線少數民族員工深入交流。她表示，種種事實說明，美西方的指控都是栽贓、抹黑，「他們不願意看到中國崛起，處心積慮用這種方式破壞中國內部的團結」。

洪秀柱稱表示，通過走訪各地，她發現新疆和諧歡樂、多元包容，這和美西方炮製的謊言完全不一樣，中國不會被美西方從內部攻破。

而在中新社25日晚間發布的報導中，洪秀柱說，「此次新疆之行是我一直嚮往的，（在新疆）我看到每個人臉上那種燦爛的笑容和對未來的希望，我看到他們每個人都有明天會更好的那份心。」

洪秀柱表示，伊寧市六星街亞歷山大手風琴珍藏館的手風琴樂隊令她印象深刻。「當演出結束每個人自我介紹時，我才知道他們都是不同的民族，有維吾爾族、哈薩克族、漢族、回族、錫伯族等13個民族，最後，他們異口同聲地說了一句『我們都是中國人』，非常令人感動。」

不過據德國之聲中文網報導，本周二，多家國際媒體共同披露了一份文件，內容是北京當局在新疆侵犯人權行為的記錄。報導稱，這份名為「新疆警察文件」 （Xingjiang Police Files）是迄今新疆再教育營內部最大規模電腦資料外洩所流出的內容。

文件顯示出維族人遭到迫害和大規模拘留的程度，內容包括中國有關當局所登記的約30萬中國人的信息，其中多數是維族人。參與此次調查的全球14家媒體指出，其中的照片、演講和官方指示證明，這些並非中國政府宣稱的「職業技能教育培訓中心」，而是高度戒備的營地。