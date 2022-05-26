彭博5月防疫韌性排行 台灣驟降至51名 挪威居冠

彭博資訊26日公布最新全球防疫韌性排名，台灣在5月急降19名，掉至第51名。路透

彭博資訊26日公布最新全球新冠肺炎防疫 韌性排名，台灣在5月位居51名，較前月驟降19名。挪威連續三個月位列榜首，亞洲國家唯一擠進前十的是南韓，上升13個名次至第六名。

彭博指出，全球多數地區已採取與病毒共存策略，但一些原本免於疫情 爆發初期最嚴峻狀況的國家和地區，卻因Omicron變種病毒使疫情急遽升溫，確診數和病故數寫下新高，例如台灣和紐西蘭。

台灣5月的防疫韌性得分猛降至57.4，位居第51名，是本月名次下滑最多的國家。

挪威在5月的防疫韌性得分83.4，在列入評比的53個國家或地區中排名第一。挪威高達91%成人已接種新冠疫苗 ，有助降低染疫致死率。

愛爾蘭5月繼續排名第二，丹麥升至第三，荷蘭第四。阿拉伯聯合大公國從4月的第三掉到第五名，原因是國內掀起新一波Omicron疫情。

美國5月的排名下滑一個名次至第31，因全美各地確診數再度攀升；英國以每100萬人的病故人數來計算，成為已開發經濟體中疫情最嚴重的國家，排名由上月的第12名降至14名。

上月倒數第二的俄羅斯敬陪末座，降至53名，因該國疫苗配送進展緩慢，且經濟成長前景黯淡。