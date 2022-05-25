台灣同婚合法三周年 專家：民眾逐漸認同性別多元化

台灣通過同婚法今年滿第3周年，性學專家認為，3年還屬新婚蜜月期，但行政院性平處的調查，也證明民眾逐漸支持性別多元的理念。圖／本報資料照

台灣通過同婚合法滿第三周年，行政院性別平等處日前調查，台灣民眾認同同性伴侶可結婚，比通過同婚法前高了23.5個百分點。樹德科大性學所前所長林燕卿表示，異性戀婚姻中，3年都還是新婚蜜月期，但能看到民眾逐漸接受同婚，也是很好的開始。

林燕卿有性學教母之稱，她表示，同婚合法化後，民眾開始接觸同志 ，並在這3年中觀察，發現其實同志並非傳統觀念想像的那樣，但是在異性戀婚姻中，3年都還屬新婚蜜月期，加上同性對婚姻承諾、性別上與異性婚較不同，情感上比傳統更為開放，期待白頭偕老，但如果不愛了就能果斷放手，較不會為了孩子而長期捆綁在一起，讓婚姻有名無實，未來還需持續觀察。

嘉義縣推動同志友善，由台灣紅絲帶基金會主辦的諸羅部屋觀察，同婚法前，反同方在辯論會上以同志婚後，台灣人得愛滋病機率會上升、少子化加劇等言論加劇恐慌，但長者在這3年的觀察，發現如果家中沒有同性伴侶，其實同婚法對日常生活並無影響。

諸羅部屋指出，尤其嘉義長者較多，原本可能會因為認為同志與他們無關，不會特別了解，在知道孩子是同志時感到不知所措，同婚法通過後，長者開始願意向部屋人員詢問什麼是同性，部屋人員也會在各個活動場合擺攤說明，長者非常能認同LGBTQ 關於愛、平等價值觀的看法，且對於同志更加友善。

林燕卿表示，針對孩子是同性戀 者的父母，建議還是親情大於性傾向，有些父母可能會因孩子是同志，為讓孩子與異性結婚，而威脅要斷絕關係等，或是用恨、漠視、不相來往等態度面對，林燕卿強調，人生最重要的還是家人，不要讓一時氣憤失去親情。