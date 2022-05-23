重症童併腦炎 最致命

台灣染疫幼兒重症個案頻傳，指揮中心23日公布兩例兒童重症死亡個案，累計14例兒童重症有4人死亡，其中3人併發急性腦炎，如果加上尚未列案的兩名幼兒死亡個案，6死案例中有5人合併腦炎。指揮官陳時中 坦承，國內兒童腦炎案例多於鄰近國家，且有增加趨勢，「這是警訊」；醫療應變組副組長羅一鈞表示，香港 和台灣兒童腦炎增加，日韓則無，可能與華人遺傳、代謝或環境因子有關，有專家建議成立研究平台討論。

上周6疾管署舉辦線上研討會，1名醫師表示，收治兩名死亡個案，分別為10歲男童及4歲女童，均合併腦炎。指揮中心表示，法傳系統只收到10歲男童死亡資料，尚未接獲4歲女童資料。如計算這兩起，確診幼兒死亡案例達6例。

10歲男童本月13日發燒38.5度及嘔吐，隔天早上連續出現三次熱痙攣，每次5到7分鐘，且胡言亂語，嗜睡讓家人叫不醒，14日送到成大醫院時發燒40.1度，有腦炎現象，緊急住進加護病房，18日不治。

成大小兒胸腔暨重症科主任王玠能表示，這是非常罕見的「急性猛爆型腦炎」，為目前國內新冠肺炎 因為嚴重腦炎死亡年紀最大病例，同時疑似是國內首起確診後發生「兒童多系統發炎症候群」死亡個案；新冠肺炎造成兒童腦炎的病例不多，應是病毒引發自體免疫風暴造成，在歐美相當少見，但在東方人種卻有這種情況，日本、香港都有類似病例報告，因此6歲以上出現熱痙攣就要特別注意，若出現嗜睡、幻覺、意識不清可能就是腦炎。

指揮中心統計，截至23日晚，共累積14名重症幼童個案，年齡介於8個月至10歲，其中6例合併腦炎，在6例幼童死亡案例中，就有5人腦炎，顯示腦炎致死率極高。