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陸委會：對岸「蠻橫阻撓」台參與世衛案 無助兩岸互動

記者羅印冲/即時報導
陸委會主委邱太三。本報資料照
陸委會主委邱太三。本報資料照

陸委會晚間發出聲明，嚴正抗議中共國台辦、外交部及其代表等在世衛大會之不當發言、阻撓台灣參與案。聲明強調，中華民國是主權國家，台灣在歷史、國際法及兩岸現實上，從未一日屬於中華人民共和國；中方一再打壓台灣參與世衛案，更以悖離事實的謊言誤導國際社會，台灣政府表達強烈不滿。

陸委會強調，台灣公衛成就有目共睹，也願貢獻參與國際社會，這是台灣全民的長期期待。面對當前全球疫情嚴峻之際，中共當局仍以錯誤的政治主張凌駕於「健康人權」之上，甚至誆稱照顧台灣民眾健康福祉及妥善安排，完全是扭曲事實，更是蔑視並嚴重損及台灣人民健康權利，及全球公共衛生利益，完全無助於兩岸良性互動。

陸委會指出，北京當局破壞國際秩序規則，企圖以其「一中原則」錯誤連結聯大及世衛等決議，根本無法獲得各方認可。當前相關國家政府、國會及國際組織等，已紛紛支持台灣參加WHA、台灣納入全球公衛體系已成為民主國家的共識，本次提案未能列入WHA議程，完全是對岸蠻橫阻撓所致。未來政府仍將努力不懈、持續積極爭取友好國際支持，並共同應對全球疫情挑戰。

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