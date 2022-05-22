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諷台灣買不到快篩 Netflix發道歉聲明給4承諾

娛樂新聞組／綜合報導
影音串流平台「Netflix（網飛）」台灣的臉書粉專，日前宣傳韓劇「還有明天」時，貼出嘲諷「排隊也買不到快篩」的劇照合成圖，引起爭議。（取材自臉書）
影音串流平台「Netflix（網飛）」台灣的臉書粉專，日前宣傳韓劇「還有明天」時，貼出嘲諷「排隊也買不到快篩」的劇照合成圖，引起爭議。（取材自臉書）

影音串流平台「Netflix（網飛）」台灣的臉書粉專，日前宣傳韓劇「還有明天」時，貼出嘲諷「排隊也買不到快篩」的劇照合成圖，引起許多網友撻伐，認為現在台灣快篩已經很容易購買到，知名導演楊雅喆更直接在臉書轟小編是「公然造謠」，要退訂閱。

Netflix台灣第一時間雖然將貼文刪除，但早已被網友截圖流傳，也引發不同意見網友爭論。有人認為比較便宜的「實名制快篩」的確不好買，等新的一輪開始還是會排隊；但也有人說近日去藥局買實名制快篩，已不用排隊，且便利商店和許多零售通路也有非實名制快篩可以購買；也有人表示，這貼文早個幾周出來還符合情況，但現在快篩已好買許多，「文案是不是被審核拖太久」。

爭議事件兩天後，Netflix台灣23日發文道歉，並承諾「會以更審慎的流程進行審核工作」、「加強對社會時事動態的瞭解」、「核對重大政策相關資訊的正確性」、「確保執行社群工作之相關人員，清楚理解社群行銷的影響力」四點，表示會持續精進調整。

以下是Netflix Taiwan聲明全文：

Netflix Taiwan感謝所有粉絲、網友以及訂閱戶的批評指教，針對2022年5月21日社群粉絲專頁發布的貼文，因並未周全顧慮防疫資訊的嚴謹性及嚴肅性，發布了不合時宜且容易造成社會大眾誤解的社群圖文，造成爭議與風波，Netflix Taiwan深自檢討。

未來Netflix Taiwan會以更審慎的流程進行審核工作，並加強對社會時事動態的瞭解、核對重大政策相關資訊的正確性，避免造成民眾的誤解，並確保執行社群工作之相關人員，清楚理解社群行銷的影響力，更應該肩負起一定程度的社會責任。

Netflix Taiwan由衷感謝所有的批評與建議，我們將會持續精進調整，以提供更好的服務給所有消費者，以及關注我們的大家。

Netflix台灣23日發出道歉聲明。（取材自臉書）
Netflix台灣23日發出道歉聲明。（取材自臉書）

Netflix 社群 臉書

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