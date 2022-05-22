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朱立倫下周訪美 黨內認應先弭平桃園提名衝突

台灣新聞組／台北23日電
國民黨桃園市長參選人張善政。(本報資料照片)
國民黨桃園市長參選人張善政。(本報資料照片)

國民黨提名行政院前院長張善政參選桃園市長引發地方反彈，桃園市議員黃敬平昨天表示，黨主席朱立倫等於犯眾怒，儘管朱和秘書長黃健庭及張善政三人連續發三篇道歉聲明，恐很難澆熄桃園地方反彈情緒和怒火。

本報系聯合報報導，黃敬平說，突襲式提名張善政，桃園人、地方議員和政治人物認為遭到黨主席朱立倫背叛，如果黨中央能多一點溫柔和人情，就不會用此粗暴方式處理，現在亡羊補牢，最重要是朱要放下身段，想辦法找黃健庭、立委傅崐萁帶著張善政，如果可以請出前總統馬英九、高雄巿前巿長韓國瑜、立法院前院長王金平最好，在這兩、三天內，到議長邱奕勝家裡拜訪懇談，把市議員陳萬得、立委呂玉玲夫妻一起找來溝通，越快越好，並趕快安撫台北巿前巿議員羅智強，此事拖久夜長夢多，僵局更難解，地方心結更打不開。

黃敬平說，地方上對朱突襲式提名很有意見，認為是朱剛愎自用，他聽到的都是議員在電話中嗆朱，另外也有很多人認為為何國民黨不能辦初選？一盤好棋被下到壞；他擔心年底選舉若演變成「討厭朱立倫」情緒蔓延，將更不願意投張善政。

另據台北中國時報報導，桃園市議員舒翠玲認為，現在就等著看之後黨中央其他作為是否還能符合期待，尤其是與幾位當事者心結要趕快打開。議員徐玉樹表示，現階段會有討厭朱而不投張的顧慮，但張善政個人形象並沒有問題，支持者在看下一階段，檯面上這些要角是否能化解心結。

此外，朱立倫下周將啟程訪美，有黨內人士認為，桃園目前地方反彈問題嚴重，甚至苗栗縣也可能沒那麼順利，朱目前更重要的任務，應該是跟地方溝通，弭平黨內衝突，加速團結黨內，才能讓黨提名候選人順利進入戰鬥位置。

提名 國民黨 馬英九

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