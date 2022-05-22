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蔡英文：台灣需要WHA WHA也需要台灣

記者張加、丘采薇、鄭媁／台北報導
台灣蔡英文總統。(記者潘俊宏／攝影)
台灣蔡英文總統。(記者潘俊宏／攝影)

世界衛生大會（WHA）登場，台灣蔡英文總統今透過錄影表示，「台灣需要WHA，WHA也需要台灣。」台立法院長游錫堃則說，政治因素不該是台灣參加WHA的唯一條件，呼籲世界衛生組織（WHO）正視國際社會支持台灣的強烈訊號。

WHA召開前，美國、日本等國多次表態支持台灣以觀察員身分參與，美國在台協會（AIT）昨再度於臉書發文表示，將台灣排除於全球最重要的衛生論壇之外，使得包容性的全球公衛生合作受到破壞；日本駐台代表泉裕泰也透過臉書指出，對應國際衛生保健課題，不應遺留台灣。

美國駐日內瓦聯合國暨國際組織常任代表克羅克（Sheba Crocker）在推特發文指出，她很高興在開會前夕應邀出席台灣主辦的晚會，並標註「台灣能幫忙」。

蔡總統今以錄影方式為「海外僑界赴日內瓦聲援推動台灣參與世界衛生大會活動」致詞，感謝鄉親在第一線為台灣發聲；她並強調，積極貢獻國際醫療公衛的台灣，不應該被排除在WHA之外，台灣先進的醫療衛生成就和能力，一定能為維護全球健康，帶來強勁的力量。

台灣前總統馬英九日前指其「任內年年參加WHA」，引發綠營抨擊。馬英九辦公室回應，兩岸有互信，國際社會樂見其成，就是年年出席WHA的原因；國際社會支持固然重要，兩岸互信才是根本，這一個月來，在美國等國支持努力下，已有多國提案支持台灣以觀察員身分參加，盛情可感，但這仍然不夠。

WHA 馬英九 臉書

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