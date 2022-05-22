台灣未納印太經濟架構 學者：第二、三輪可望邀台

白宮國家安全顧問蘇利文證實，台灣沒被納入印太經濟架構。（美聯社）

白宮國安顧問蘇利文證實，台灣未納入「印太經濟架構」名單；台灣中經院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣指出，考量國際政治，這是預期可能的結果，但相信美國會在適當機會，邀請台灣加入。

拜登 總統訪問日本 ，預計23日公布參與「印太經濟架構」（IPEF）的國家名單；據日本時報報導，蘇利文（Jake Sullivan）今前往日本時向媒體說，首輪名單已確定，台灣未納入，但美國會持續深化雙方經濟夥伴關係。

顏慧欣今受訪表示，先前一些消息已可預期首輪名單沒有台灣，因部分東南亞國家認為，拜登政府在倡議的過程中，某種程度將IPEF當成美中對抗的策略；這些國家知道台灣加入會提升經濟價值，但若台灣在首輪加入，恐造成他們選擇上的困難，而他們不想讓北京感覺其選邊站。

顏慧欣說，從國際政治考量來看，第一輪沒有邀請台灣，雖然台灣很失望，但也是預期可能的結果。

至於台灣未來是否可能加入？顏慧欣表示，IPEF包括供應鏈 穩定等議題，若台灣不在其中，效果有限，因此預期在第二輪或第三輪，美國可能會找適當機會，邀請台灣加入。

國策研究院執行長、中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁分析，IPEF涵蓋領域相當多，各領域合作的國家與位階可能不太一樣，若是討論半導體供應鏈韌性，相信台灣一定會在內。