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台染疫死者4成快速死亡、1成死後確診 專家指出3大問題

記者邱宜君／台北22日電
台灣長照安養機構接連爆發嚴重群聚感染。圖為長照機構工作人員穿著全套防護裝備照顧長者。示意圖，非當事安養機構。（本報資料照片）
台灣長照安養機構接連爆發嚴重群聚感染。圖為長照機構工作人員穿著全套防護裝備照顧長者。示意圖，非當事安養機構。（本報資料照片）

台灣今年新冠肺炎本土疫情嚴峻，4月以來中央已公布490人死亡，據公布的確診日期與死亡日期，約2成死者在確診5天內死亡，約4成死者確診後快速死亡或根本來不及確診，包括確診當天死亡19%、確診隔天死亡14%、死後確診9%。快速死亡和死後確診個案，有77%是5月5日後確診、死亡，特別集中於近兩周，陸續開放長照機構密切接觸者、65歲以上快篩陽性可比照確診的階段。

為何來不及醫療就死亡的比例這麼高？專家分析，「延遲診斷、沒有給藥、醫療量能不足」都是可能原因，顯示防疫體系和醫療體系都出了問題。現在必須盡力達成及早診斷、及早給藥，才有可能壓低致死率，重點包括讓快篩陽性確診成為通則、積極以PCR排除偽陰性。

指揮中心今年不再公布確診個案之全死因死亡數，4月1日至5月21日僅公布490例「經審查判定死因與新冠肺炎有關」之個案。5月18日有北市議員揭露雙北5月上半月火化的確診遺體數量，就比中央公布的全國死亡人數還多。5月19日媒體詢問「經審查判定死因與新冠肺炎無關」的個案有多少人，當時指揮官陳時中說可提供但需要時間，迄今未公布。

根據中央公布資料，490例死亡個案中，93人確診與死亡日期在同一天、69人確診隔天就死亡、43人確診日期在死亡日期之後，分別占490名個案之19%、14%、9%。以上三種情形約占公布死亡人數的42%，另有110人是確診後五天內就死亡，占22.6%，其餘約35.5%是確診超過五天才死亡。

前疾管局局長蘇益仁表示，正常照顧情況下，通常死亡會發生確診後第二周到第三周中間，確診和死亡時間很靠近的比例不低，反映防疫體系和醫療體系都有問題。發病後無法趕快確診，是防疫體系出問題，確診後很快就死亡，是醫療體系有問題。指揮中心要壓低致死率，必須分析檢討流程環節，想辦法縮短延遲，才有可能達到。

蘇益仁觀察，隨確診大量增加，已看到防疫體系挑戰變大、就醫通道出問題、醫療量能逐漸不夠、照顧品質變差等情況。最前端做個PCR都要拖3、4天才有結果，老人只要拖個3、4天，病況就可能就會變得很棘手，確診和死亡時間就會變得非常靠近。

5月5日住宿型長照機構確診者的密切接觸者，快篩陽性就能比照確診個案開立治療用藥。前述確診當天死亡、確診隔天死亡、死後確診的個案，卻有高達77%都是5月5日後才出現。蘇益仁說，這是很奇怪的現象，放寬長照機構快篩確診，來不及醫療的情況應減少才對。

蘇益仁說，指揮中心應說明長照機構住民染疫後中重症的人數、就地醫療及送醫治療的人數、死在機構及死在醫院的人數。因為當機構中重度病人變多，還全部送到醫院，醫院量能很快就會崩潰，但如果送不出去，就會有愈來愈多人在機構裡面死亡，「這是醫療量能的重要指標。」

台大醫院智慧醫療中心副主任、哈佛大學流行病學博士李建璋表示，減少死亡的重點在診斷，及早診斷很難，但這時治療很容易，等到診斷很容易的時候，很可能就會來不及治療。很多人經歷過多次快篩陰性，直到症狀厲害才快篩陽性，這是因為現在品質好的快篩也大約有3成偽陰性，病毒量達到一定程度才驗得出。

李建璋表示，指揮中心想壓低致死率，要設法「將診斷時間提前」。以目前社區的盛行率，快篩陽性已可作為確診通則，為減少偽陰性所造成的延誤，則必須提供更方便的PCR檢測管道。不論是唾液PCR或鼻咽PCR都是檢驗「核酸」，都比驗「抗原」的唾液或鼻咽快篩更精準，善用PCR積極排除偽陰性，就能找出那些需要及早投藥的病人。

如何提高PCR檢測可近性，同時將對醫療人力負擔降到最低？李建璋說，可參考國外方式，民眾在家自口腔或鼻孔自行採檢，將檢體包好寄回或送到社區藥局回收站；檢驗單位以簡訊通知結果，民眾可憑陽性通知就醫，由醫師協助評估是否可服用抗病毒口服藥。

5月8日之前，兩種抗病毒口服藥合計，每天僅領用數百人份，5月9日至14日有幾天領用逾1000人份，5月16日後才開始達到每天領用數千人份的規模。蘇益仁表示，65歲以上年長者等重症高風險群，愈早給藥愈好，理論上是5天內，最好是1到3天內，藥有即時給，就能減少7、8成輕症變重症。有吃藥的人裡面有多少人死亡？蘇益仁表示，這也是應該要公布的重要資訊。

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