我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜尹會遏制北韓 美必要時部署核武

郵輪養老更便宜？ 會計師：每天100元吃住娛樂全包

柯文哲嗆蔡英文瞎指揮 黃珊珊幫腔:不是比賽別累垮醫院

記者林麗玉／台北22日電
北市副市長黃珊珊22日在臉書表示，讓醫院好做事比官方意見更重要，打這場仗應是互相火力支援，不是比賽或互相拉扯，「醫院很辛苦，必須要當他們的後盾，不能讓醫院累垮！」（取材自臉書）
北市副市長黃珊珊22日在臉書表示，讓醫院好做事比官方意見更重要，打這場仗應是互相火力支援，不是比賽或互相拉扯，「醫院很辛苦，必須要當他們的後盾，不能讓醫院累垮！」（取材自臉書）

蔡英文總統宣布在松山機場加開三合一大型篩檢站，台北市長柯文哲21日嗆，不要瞎指揮。副市長黃珊珊今天也在臉書表示，讓醫院好做事比官方意見更重要，打這場仗應是互相火力支援，不是比賽或互相拉扯，「醫院很辛苦，必須要當他們的後盾，不能讓醫院累垮！」

黃珊珊提到，接下來，現在的重點工作不是增加PCR，反而應該是以照顧有症狀的確診者為主，快篩陽性民眾如可以認定為確診，也不需要勞師動眾做這麼多PCR，應該要好好靜養休息不要趴趴走，才是重中之重，讓他們出來排隊做PCR，會更增加傳染風險。

黃珊珊說，她也不明白，65歲以下為何就一定要用PCR才能認定為確診，其實，就是藥品不足，如果買的藥品足夠，至少可以讓高風險因子的民眾優先使用藥品，因為藥品不足，所以一再糾結在PCR檢測，就像疫苗不足的時候一樣，只好用年齡分，所以，藥品是否足夠，才是問題的癥結。

黃珊珊今天在臉書說，王必勝先前有詢問她，是否要再設新的篩檢站，她清楚表示，台北市設置篩檢站的策略是，第一時間先請各大醫院成立急門診，紓解急診壓力，第二步設立三大車來速採檢急門診站，第三步設立台大醫院篩檢站，之後視各急門診篩檢站的預約狀況，參酌是否再開設新的篩檢站。

黃珊珊說，中央廣設篩檢站的命令要求前，台北市就因應疫情設置大型車來速採檢站，現有站點量能還可擴充，但是台北市目前急門診已經少見大量排隊人潮，以台北市監測疫情狀況，民眾自發性地減少活動，包括公共運輸、休閒娛樂、商圈餐飲幾乎人潮都剩五成左右，證明台北市民自主減低活動頻率，快篩陽性民眾數量的增加趨緩，也是一件好事。

黃說，保護醫院量能是台北市政府的最高指導原則，醫療人力要以最大效能使用，所以醫院急門診作為第一線的主力部隊，車來速是大型後勤支援，分散醫院壓力，打仗需要各方的力量，但絕對不能讓醫護人員疲於奔命、消耗戰力！

黃也提到，如果要再設採檢站，她會設置車來速的急門診，地點都已經想好了，以急門診為主，看診拿藥免下車，PCR留給需要保險或請假的人，以後的車來速就是所謂的『院外門診』，取代醫院急診室大排長龍的快篩陽急門診。

黃說，施政有輕重緩急，每天八九萬確診案例，PCR採檢量能與實際狀況會越差越大，大量黑數讓PCR採檢已無實質意義，快篩陽性民眾先停下來休養比較重要，有症狀加快篩陽，醫生臨床判斷認定為確診後給予藥物治療。

篩檢 疫情 臉書

上一則

520「疫」把怒火 蔡英文聲望續滑 陳時中首度不及格

下一則

台染疫死者4成快速死亡、1成死後確診 專家指出3大問題

延伸閱讀

520「疫」把怒火 蔡英文聲望續滑 陳時中首度不及格

520「疫」把怒火 蔡英文聲望續滑 陳時中首度不及格
第六年魔咒「讓人毛骨悚然」 扁馬遇過 蔡英文也難免？

第六年魔咒「讓人毛骨悚然」 扁馬遇過 蔡英文也難免？
民眾遲等不到居隔書 侯友宜：反映一個月已忍無可忍

民眾遲等不到居隔書 侯友宜：反映一個月已忍無可忍
陳時中何時參選？英系：7月底前都來得及

陳時中何時參選？英系：7月底前都來得及

熱門新聞

田麗近年定居於台東。圖／摘自臉書

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

2022-05-15 13:15
周文偉曾任屏科大前身屏東技術學院生活應用科學系講師。（路透）

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

2022-05-17 04:26
台商在政論節目中的發言引發爭議。圖／翻攝自PTT

Linux是林姓商人發明的？三立火速下架政論節目這片段

2022-05-15 10:07
造成1死5傷的橘郡長老教會槍擊案，嫌犯為68歲的台裔周文偉。(美聯社)

加州槍擊兇嫌周文偉曾任教中華科大 同校教授：沒印象

2022-05-17 09:24
「0+7」新制17日上路，指揮中心宣布，打滿3劑疫苗的確診個案同住家人，免除居家隔離，只需7天自主防疫，期間若需外出工作、採買，應有2天內的快篩陰性證明。記者侯永全／攝影

台灣疫情嚴峻 居家隔離「0+7」上路  接觸者等同解禁

2022-05-16 17:35
高雄長庚醫院眼科醫師吳佩昌建議，沒事在家可多以自來水、食鹽水漱口，減少重症發生率。圖／本報系資料照

Omicron喉嚨指向性高 醫建議：每天漱口降低病毒量

2022-05-15 10:56

超人氣

更多 >
旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假

旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假
澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸

澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸
郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包

郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包
員工分享2件麥當勞小知識 網驚：我還真不知道

員工分享2件麥當勞小知識 網驚：我還真不知道
俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產