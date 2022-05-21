台灣本土新增8萬4587例、中重症223例 再增59死

醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、莊人祥。記者許政榆／攝影

台灣中央流行疫情 指揮中心今天公布新增8萬4639例COVID-19確定病例，分別為8萬4587例本土個案及52例境外移入(34例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增59例死亡。

指揮中心表示，今日新增之8萬4587例本土病例，為4萬348例男性，4萬4215例女性，24例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市2萬3346例，台北市1萬590例，桃園市1萬453例，台中市7989例，高雄市7646例，台南市4609例，彰化縣2808例，新竹縣2472例，屏東縣2265例，宜蘭縣2019例，基隆市1757例，苗栗縣1601例，新竹市1575例，花蓮縣1219例，雲林縣1128例，南投縣924例，嘉義縣780例，台東縣576例，嘉義市505例，澎湖縣184例，金門縣135例，連江縣6例，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增59例本土病例死亡個案，為32例男性、27例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、56例具慢性病史、29例無疫苗 接種。確診日介於今(2022)年4月20日至5月21日，死亡日期介於5月11日至5月19日。

指揮中心說明，今日新增52例境外移入個案中，31例男性，21例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家均調查中，入境日介於今年5月19日至5月20日。

指揮中心統計，截至目前累計101萬71178例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含89萬26804例排除)，其中12萬40897例確診，分別為1萬2484例境外移入，12萬28359本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1343例COVID-19死亡病例，其中1328例本土，個案居住縣市分布為新北市615例、台北市435例、基隆市68例、桃園市37例、台中市29例、彰化縣27例、高雄市21例、新竹縣15例、花蓮縣14例、屏東縣13例、台東縣11例、台南市及宜蘭縣各9例、雲林縣7例、嘉義縣6例、苗栗縣及南投縣各4例、嘉義市2例、新竹市及金門縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離 APP」，共同嚴守社區防線。