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慘澹520…蔡英文就職6周年 聲望剩下46.2％

台灣新聞組／台北21日電
蔡英文總統（左）就職六周年最新民調，聲望46.2%較上個月下滑3.7個百分點，陳時中（右）領導的疫情指揮中心評分，兩年半來首度出現不及格。（本報資料照片）
蔡英文總統（左）就職六周年最新民調，聲望46.2%較上個月下滑3.7個百分點，陳時中（右）領導的疫情指揮中心評分，兩年半來首度出現不及格。（本報資料照片）

昨天五二○蔡英文總統就職六周年，台灣民意基金會公布最新民調，蔡英文聲望46.2％，相較上個月下滑3.7個百分點，主政六年的總平均分數61.55分；對衛福部長陳時中領導的疫情指揮中心評分，從上個月的平均70.22分，暴跌剩59.53分，是兩年半來首度不及格。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民眾對指揮中心近期表現，已瀕臨信心全面崩盤邊緣。

ETtoday報導，台灣民意基金會昨天公布最新民調，對於是否贊同蔡英文處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策，9.7％民眾表示非常贊同、36.5％還算贊同、24.7％不太贊同、14.8％一點也不贊同。游盈隆指出，在Omicron疫情漸趨嚴重的時刻，蔡英文仍獲多數國人贊同，但不贊同者已經達到四成，這是一個新的警訊。

台灣民意基金會民調顯示，蔡總統聲望較上個月下滑3.7個百分點，且民眾對指揮中心評價，首見不及格分數。游盈隆表示，蔡總統與行政院長蘇貞昌的民調均小幅下滑，顯示民眾對防疫不滿的怒火，還沒真正燒到總統府和行政院，真正考驗是接下來的一個月。

有近五成的民眾不認為蔡政府有對此次的防疫做好準備，連一向支持民進黨的25到34歲年輕人都有高達五成二的人不相信，此次的疫情恐動搖民進黨年輕人的票源。

本報系聯合報報導，游盈隆指出，民眾對陳時中領軍的疫情指揮中心近期表現，透過2020年2月、2021年5月、2022年5月三次比較，可以清楚看出巨大轉變。2020年2月是84.16分，2021年5月是70.09分，2022年5月是59.53分，呈現了從捧上天到不及格，從雲端到跌落地，已瀕臨信心全面崩盤的邊緣。

游盈隆說，從給出「非常好」，也就是80分以上成績的人數變化看，2020年2月是75.3%，2021年5月是44.6%，2022年5月是27.7%，已非「雪崩式下滑」可以形容。而給出60分以下不及格成績的人數，則從3.1%激增到35.3%，呈現一路狂飆情況。

此外，蔡英文昨天視察桃園市的「防疫關懷包快易通」，並期盼台灣挺住這波疫情。國民黨諷刺，「蔡英文慘澹五二○」，黨主席朱立倫說，「這六年，大家辛苦了」；前衛生署長楊志良昨也按鈴告發蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中，因防疫失職導致人民傷亡，觸犯廢馳職務釀災、貪汙等罪。

國民黨團昨指出，當前台灣面臨「四高」壓力：痛苦指數破十年新高、房價逾九年不吃不喝才能買房、物價創九年半新高、青年失業率去年9月以來新高，但蔡英文總統的解決方法經常只是喊漂亮口號，讓人民只能持續背負著痛苦壓力。

蔡英文 疫情 民調

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