我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人口普查新報告 全美6州人口低估 伊州少計25萬

拜登亞洲行抵南韓 首站參訪三星電子3奈米製程

盧森堡國會首發聲挺台參與世衛 捷克、英國議院也發聲

記者程遠述／台北報導
世界衛生大會(WHA)召開在即，盧森堡國會首度發聲挺台、參與世衛。新華社
世界衛生大會(WHA)召開在即，盧森堡國會首度發聲挺台、參與世衛。新華社

世界衛生大會（WHA）召開在即，盧森堡國會於5月17日全會首度通過強化台盧關係的友台動議，其中包括支持台灣以觀察員身分有效參與世界衛生組織（WHO）技術性會議。而捷克眾議院外交委員會以及英國下議院外委會也分別通過決議及致函世衛，力挺台灣參與大會。對此台灣外交部表示，誠摯歡迎與由衷感謝。

台外交部今發新聞稿聲明指出，盧森堡國會外委會主席庫旭登（Yves Cruchten）提出「強化與台灣經濟、科學及文化關係」動議案，獲國會全體與會議員一致表決通過。

其中除讚揚台灣致力推動民主、人權及法治的成果，以及捐贈全球口罩的善舉，也籲請盧國政府支持台灣參與WHO，持續強化與台灣的關係，並致力維持台海現狀及印太地區的和平穩定。

台外交部指出，此動議案為盧森堡國會首度針對台盧關係通過的友台動議，充分展現對深化台盧關係的強力支持，也與歐盟及歐洲議會相關報告重視台海及印太區域和平的立場一致。

台外交部聲明也提及，捷克眾議院外交委員會也在5月19日通過決議，首度支持台灣參與WHO、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織及活動。

英國下議院外委會主席杜耿涵（Tom Tugendhat）近日也代表該委員會首度致函WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）及英國衛生部長賈維德（Sajid Javid），強力敦促依據G7及WHO會員國建議，恢復台灣在世界衛生大會（WHA）的觀察員地位並邀請台灣出席第75屆WHA。

台外交部指出，對於這些歐洲友好國家的立法部門以實際行動力挺台灣參與國際組織，外交部對此表達誠摯歡迎與由衷感謝，台方深信台灣與歐洲理念相近國家未來持續在自由、民主、人權及法治等共同價值基礎上加強交流合作，會促進良善循環，為各國人民締造永續繁榮與福祉。

WHO 英國 WHA

上一則

APEC部長會議曼谷登場 美貿易代表戴琪會晤鄧振中

延伸閱讀

孟昭文奔走7年 國會通過成立「亞太裔國家博物館」

孟昭文奔走7年 國會通過成立「亞太裔國家博物館」

蕭美琴：美國支持訊號強烈 挺台參與世衛國家增加

蕭美琴：美國支持訊號強烈 挺台參與世衛國家增加
中國康希諾COVID-19疫苗獲世衛緊急使用授權

中國康希諾COVID-19疫苗獲世衛緊急使用授權
長721米 捷克透明吊橋創紀錄 橫跨山谷寬僅容一人

長721米 捷克透明吊橋創紀錄 橫跨山谷寬僅容一人

熱門新聞

田麗近年定居於台東。圖／摘自臉書

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

2022-05-15 13:15
周文偉曾任屏科大前身屏東技術學院生活應用科學系講師。（路透）

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

2022-05-17 04:26
台商在政論節目中的發言引發爭議。圖／翻攝自PTT

Linux是林姓商人發明的？三立火速下架政論節目這片段

2022-05-15 10:07
台灣去年5月疫情升溫，進入三級警戒，許多商家停業2個多月。此後政府深刻反思，既然實施嚴格隔離措施仍擋不了Omicron變異株，就該轉變思維與病毒共存。(美聯社)

CNN：鑑於中國清零混亂 台灣與病毒共存正常生活

2022-05-14 09:41
造成1死5傷的橘郡長老教會槍擊案，嫌犯為68歲的台裔周文偉。(美聯社)

加州槍擊兇嫌周文偉曾任教中華科大 同校教授：沒印象

2022-05-17 09:24
「0+7」新制17日上路，指揮中心宣布，打滿3劑疫苗的確診個案同住家人，免除居家隔離，只需7天自主防疫，期間若需外出工作、採買，應有2天內的快篩陰性證明。記者侯永全／攝影

台灣疫情嚴峻 居家隔離「0+7」上路  接觸者等同解禁

2022-05-16 17:35

超人氣

更多 >
烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出
南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住
紐約36歲華裔女子 法拉盛跳樓身亡

紐約36歲華裔女子 法拉盛跳樓身亡
鑽石吧入室搶案 華裔受害者哽咽：交友不慎引狼入室

鑽石吧入室搶案 華裔受害者哽咽：交友不慎引狼入室
前社區大學籃球員與華裔女伴 遭射殺焚屍車中

前社區大學籃球員與華裔女伴 遭射殺焚屍車中