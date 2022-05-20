盧森堡國會首發聲挺台參與世衛 捷克、英國議院也發聲

世界衛生大會(WHA)召開在即，盧森堡國會首度發聲挺台、參與世衛。新華社

世界衛生大會（WHA ）召開在即，盧森堡國會於5月17日全會首度通過強化台盧關係的友台動議，其中包括支持台灣以觀察員身分有效參與世界衛生組織（WHO ）技術性會議。而捷克眾議院外交委員會以及英國 下議院外委會也分別通過決議及致函世衛，力挺台灣參與大會。對此台灣外交部表示，誠摯歡迎與由衷感謝。

台外交部今發新聞稿聲明指出，盧森堡國會外委會主席庫旭登（Yves Cruchten）提出「強化與台灣經濟、科學及文化關係」動議案，獲國會全體與會議員一致表決通過。

其中除讚揚台灣致力推動民主、人權及法治的成果，以及捐贈全球口罩的善舉，也籲請盧國政府支持台灣參與WHO，持續強化與台灣的關係，並致力維持台海現狀及印太地區的和平穩定。

台外交部指出，此動議案為盧森堡國會首度針對台盧關係通過的友台動議，充分展現對深化台盧關係的強力支持，也與歐盟及歐洲議會相關報告重視台海及印太區域和平的立場一致。

台外交部聲明也提及，捷克眾議院外交委員會也在5月19日通過決議，首度支持台灣參與WHO、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織及活動。

英國下議院外委會主席杜耿涵（Tom Tugendhat）近日也代表該委員會首度致函WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）及英國衛生部長賈維德（Sajid Javid），強力敦促依據G7及WHO會員國建議，恢復台灣在世界衛生大會（WHA）的觀察員地位並邀請台灣出席第75屆WHA。

台外交部指出，對於這些歐洲友好國家的立法部門以實際行動力挺台灣參與國際組織，外交部對此表達誠摯歡迎與由衷感謝，台方深信台灣與歐洲理念相近國家未來持續在自由、民主、人權及法治等共同價值基礎上加強交流合作，會促進良善循環，為各國人民締造永續繁榮與福祉。