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台7新冠重症童 3合併腦炎 專家：個案太多 不太尋常

記者許政榆、沈能元、楊雅棠／台北20日電
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖：指揮中心提供）
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖：指揮中心提供）

台灣昨新增191例中重症案例，其中，重症案例中年紀最小為一名四歲女童，本身無慢性病史、未施打疫苗，發病當日發燒、咳嗽，感染新冠肺炎合併腦炎及多重器官衰竭，正在加護病房治療中。全台兒童確診重症增加至七例，該名女童為第三例兒童確診新冠肺炎併發腦炎個案，對此，專家直指「不太尋常」。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名四歲女童發病當天出現發燒、咳嗽症狀，經家長帶往急診，即出現全身抽搐，立即收住院診治檢查，發現合併腦炎，影響呼吸、心跳及意識，且檢查過程中，發現肝臟、腎臟等多重器官數據異常，目前還在加護病房中治療。

台大兒童醫院長黃立民表示，香港疫情嚴重僅出現兩名兒童腦炎個案，台灣短時間已累積三名個案「不太尋常，個案數太多了」。

黃立民以流感為例，雖台灣及日本兒童感染流感易引發腦炎，但新冠肺炎期間，日本並沒有聽說兒童腦炎患者，指揮中心應盡快針對兒童腦炎案例進行研究分析。

林口長庚副院長邱政洵表示，兒童染疫重症是很大的問題，因兒童無法使用口服抗病毒藥物，只能使用瑞德西韋，重症常併發腦炎、哮吼、呼吸衰竭等症狀，非常棘手。

台北醫學大學附設醫院小兒科部主任張璽表示，兒童確診若引發病毒性腦炎，預後通常不佳，且嚴重腦炎死亡率達五成。

5月25日起，5至11歲兒童可接種新冠疫苗，黃立民建議，因兒童染疫仍有重症風險，建議符合資格兒童施打，且愈早打愈好。邱政洵表示，兒童接種疫苗，保護力可達八成八，接種七天後即具保護力。

疫苗 新冠肺炎 流感

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