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台未受邀參與WHA 衛福部次長李麗芬率團參與交流活動

記者沈能元／台北報導
世界衛生組織（WHO）今年未邀請台灣參與世界衛生大會（WHA），衛福部次長李麗芬5/20仍率「世衛行動團」赴日內瓦展開醫衛交流行動。圖／新華社
世界衛生組織（WHO）今年未邀請台灣參與世界衛生大會（WHA），衛福部次長李麗芬5/20仍率「世衛行動團」赴日內瓦展開醫衛交流行動。圖／新華社

第75屆世界衛生大會(WHA)5月22日於瑞士日內瓦召開，台衛福部對世界衛生組織(WHO)因政治干擾，至今仍未邀台灣出席深表遺憾與不滿。健康是基本人權、普世價值，台衛福部政務次長李麗芬將率團赴日內瓦，以行動積極表達國際衛生合作，才是有效抗疫的唯一途徑，呼籲WHO正視台灣2350萬人的健康權益，以及各國與國際醫衛團體的共同訴求，邀請台灣以觀察員身分出席WHA。

李麗芬5月20日率「世衛行動團」赴日內瓦展開醫衛交流行動，盡管未受邀參與WHA，為能和國際社會分享台灣在疫情期間維持永續、韌性與平等社會所做的努力，今年將持續與各國與國內外專業醫衛團體密切合作，並舉辦專業論壇呼應今年WHA主題「Health for peace, peace for health」，從更廣泛角度探討醫衛專業與人類福祉的相互影響。

此外，台衛福部也積極爭取與各國官員進行雙邊會談，藉由台灣醫衛軟實力建構合作基礎，強化實質醫衛夥伴關係，使國際社會更廣泛認同台灣是全球疫後復甦以及強化韌性不可或缺的重要夥伴。

新冠肺炎疫情再次使各國充分了解國際合作以及相互扶持才是成功抗疫的唯一途徑，因此愈來愈多國家認同台灣參與WHO的必要性與急迫性。此次，李麗芬率領世衛行動團也將向友邦、友台國家及國際醫衛團體，對於他們堅定支持台灣參與WHO表達感謝。

行動團將以行動再次呼籲WHO堅守專業立場，邀請台灣以觀察員身分出席WHA，讓台灣與WHO及各國共同攜手，為結束全球公共衛生緊急狀態而努力「Health for all, Taiwan can help」。

WHO WHA 世衛

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