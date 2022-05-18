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醫療量能不足 台灣陷長者超額死亡

記者邱宜君／台北19日電
台灣疫情嚴峻，18日本土個案暴衝至8萬5310例，創下新高，另增183例中重症個案、41人死亡。不少醫院急診爆滿，在外設置臨時收治床位。圖非新聞當事人。（記者陳柏亨／攝影）
台灣疫情嚴峻，18日本土個案暴衝至8萬5310例，創下新高，另增183例中重症個案、41人死亡。不少醫院急診爆滿，在外設置臨時收治床位。圖非新聞當事人。（記者陳柏亨／攝影）

台灣本波本土病例數已近87萬，造成323人死亡，台大公衛學者發現，近23周，70歲以上確診長者死亡率高於近五年同期背景值，顯示醫療量能不足，帶來「超額死亡」，每1萬人多死28人。紐西蘭和南韓疫情高峰初期也看到類似現象，隨著染疫人數遽增，連70歲以下民眾也開始「超額死亡」，呼籲台灣應引以為鑑。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，世界衛生組織提醒，各國應注意疫情導致醫療量能緊縮，除確診者之外，其他疾病患者如無法及時治療，將衍生額外死亡。再者，新冠肺炎輕症及無症狀者如果占用太多行政及醫療量能，也會間接導致中重症病人死亡率上升。

研究團隊以疫情發生之前連續5年的4月28日到5月15這段時間為基準，統計70歲以上長者全死因平均死亡率為萬分之24，可視為背景值，與新冠肺炎無關。但今年同一期間70歲以上確診者平均死亡率卻達到萬分之52，明顯高於背景值，等於每1萬人多死28人，這就是「超額死亡」。

陳秀熙解釋，Omicron感染者幾乎都是輕症，如果醫療量能充裕，即便高齡長者染疫，死亡率也不至於高出一倍多，顯示現階段全台醫療體系正承受重大考驗，且已不足，以致因疫情所導致的直接及間接死亡人數明顯變多。

台大公衛學者林庭瑀提醒，紐西蘭、南韓等國在疫情即將進入高峰之際，也出現過70歲以上長者「超額死亡」現象，以紐西蘭為例，疫情到達高峰時，70歲以上確診者平均死亡率為背景值的七倍。隨著疫情持續嚴峻，醫療量能匱乏，連70歲以下民眾也「超額死亡」，紐西蘭70歲以下確診者死亡率就為背景值的六倍。

陳秀熙強調，台灣如要做得比紐西蘭更好，關鍵就是「克服醫療量能不足的問題」，接種疫苗為減少重症和死亡的重要手段，台灣今年1月1日至5月15日共1581名中重症個案，依模式推估，如果這些人都打過追加劑，約能減少210人死亡。

疫情 新冠肺炎 南韓

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