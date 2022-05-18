台灣外交突破 國會跨黨派訪團參加哥本哈根民主高峰會

蔡英文總統曾以錄影方式在第四屆「哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit）」視訊會議發表演說。圖／台灣總統府提供

台灣立法院跨黨派立委將組成訪問團，今年6月8日到13日赴丹麥參加「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit），是國會第一次組團參加，不僅代表主權被承認，也是國會外交一大突破。

訪問團成員有民進黨 立委范雲、國民黨 立委謝衣鳳、時代力量立委王婉諭和無黨籍立委林昶佐組成，歷年與會者包括各國重要政治人物、民運人士和學者專家，是強化民主論述的重要國際論壇。

本次會議是受美國國際民主協會（NDI）邀請，立法院院長游錫堃曾宣布與NDI簽訂了合作瞭解備忘錄，針對開放國會、開放政府、開放資訊等議題展開合作。美國國際民主協會會長米德偉和亞太區總監安南德去年12月曾來台訪問，出席「2021年開放國會論壇」。

蔡英文 總統去年曾應邀在「哥本哈根民主高峰會」發表錄影演說，呼籲全球民主夥伴團結合作，共同守護自由民主的共享價值及確保區域安全穩定。國台辦當時痛批，這是民進黨夥同外部勢力和反華機構出演一齣齣政治鬧劇，充分暴露其謀「獨」本性。這改變不了台灣是中國一部分的事實。

范雲受訪時證實指出，很榮幸能夠代表台灣一起參與民主高峰會，以平等的方式跟各國民主國家交流，訪團也會特別參訪丹麥國會議會，這是我國國會第一次組團參加此會議，是國會外交的一大突破。