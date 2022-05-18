南加槍擊事件 民團籲清查與統促會相關在台人士

15日在台北舉行的新聞發布會上，活動人士和教會領袖為南加教堂槍擊事件的受害者默哀。美聯社

南加爾灣台灣基督長老教會發生槍擊 事件，亞太自由婦女協會等民間團體發表共同聲明，呼籲全球台灣人在各所在國，向在地政府強烈要求將中國和平統一促進會列為恐怖組織；也呼籲台灣政府，盡速清查與統促會相關的在台人士。

包括陳文成博士紀念基金會、台灣教師聯盟、台灣教授協會、彭明敏文教基金會、社團法人福和會、台灣轉型正義協會、台北市婦女救援基金會、台灣社等超過30個民間社團共同連署今天發表共同聲明，連署社團持續增加中。

共同聲明指出，這個令人遺憾造成1死5傷的悲劇，源自中國共產黨一再在台灣內部及全球華人中挑起對台灣人民的仇恨，不僅在台灣內部造成族群對立、鬥爭，更將恐懼及威脅延伸至海外台僑社團，企圖恐嚇全球台灣人，阻止台灣人民追求自由民主。

根據報載，槍擊案凶嫌周文偉在拉斯維加斯成立「中國和平統一促進會」時擔任理事，而，所謂的「中國和平統一促進會」則為在北京成立的中國半官方組織，於2020年為美國國務院 認定為中共 中央統戰部所控制，由中國政協主席汪洋擔任會長。

聲明表示，基於此，呼籲全球台灣人在各所在國，向在地政府強烈要求將中國和平統一促進會列為恐怖組織，以保障全球各地台灣人的安全。

聲明進一步表示，面對中共滲透威脅台灣內部，情勢日益嚴峻，呼籲台灣政府，盡速清查與統促會相關在台人士，針對其是否違反國安法第2之1條第1款，不得為外國勢力發起、資助或發展組織，嚴格執法，以維護台灣人民之安全。

最後，共同聲明一起悼念槍擊案英勇犧牲的鄭達志醫師，更呼籲全球台灣人民，就如同在台灣過去遇到劫難的所有時刻，團結一心，以更大的勇氣及毅力，共同守護台灣人民現在及下一代的自由。