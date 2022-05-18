國民黨徵召行政院前院長張善政 參選桃園市長

國民黨主席朱立倫將徵召行政院前院長張善政（左）參選桃園市長。（本報資料照片）

國民黨 在年底桃園市長選舉的提名 布局一直卡關，知情人士表示，黨主席朱立倫在密集拜訪布局後，將提名行政院前院長張善政披掛參選桃園市長。張善政在2020年總統大選是當時國民黨總統候選人韓國瑜 的副手搭檔，如今形同以總統大選規格出征桃園市長，就是要確保年底大選一定要奪回桃園的執政權，並且複製2018地方大選「韓流」勝選模式，由北往南帶動國民黨在各地縣市長的選情

國民黨預計在今天下午中常會就會通過徵召張善政參選桃園市長，同時也將提名花蓮縣長徐榛蔚和台東縣長饒慶鈴競選連任。

知情人士表示，朱立倫、高雄市前市長韓國瑜在4月底有場私下密會，兩人是在這場會面中達成推張善政參選桃園市長的共識，韓國瑜並在之後的勸進中扮演重要角色。

知情人士指出，張善政是韓國瑜2022年總統大選的副手搭檔，在桃園市長提名不順，台北市前市議員羅智強插旗引發黨內紛擾不斷情形下，朱立倫非常清楚，不只羅智強，包括桃園市議長邱奕勝、在地立委魯明哲、呂玉玲、萬美玲，都不是勝選的保證，且有人還有案子被卡死，因此一定要另外尋覓強棒，才能化解內部爭議並贏得年的市長選戰。

據了解，國民黨秘書長黃健庭也曾點名張善政，但直到朱、韓會面後才算下了決心，張善政幾經考慮後，在上週同意接受徵召。

知情人士表示，朱、韓共推張善政，主要考量在桃園市有許多年輕選民，張善政各方面條件、形象都是最優人選，尤其桃園有航空城，接下來又有捷運、鐵路地下化建設，正需要有工程專業背景的市長參選人。

相關人士表示，張善政與桃園其實有相當淵源，他在宏基工作12年，待在桃園渴望園區，對桃園有在地的感情連結。