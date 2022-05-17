我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨參議員初選 川普背書北卡、賓州候選人勝出

免費新冠快篩又來了 每個家庭可再向政府申領8組

美限對台軍售要「不對稱」 美台商會批有害台灣防衛

記者張文馨／華盛頓報導
美台商會17日發布新聞稿表示，美國國務院3月14日向商會簡報說明對台灣軍售的新政策，稱「拜登政府將不再支持『不對稱防衛』定義之外的對台軍售計畫」。（本報資料照片）
美台商會17日發布新聞稿表示，美國國務院3月14日向商會簡報說明對台灣軍售的新政策，稱「拜登政府將不再支持『不對稱防衛』定義之外的對台軍售計畫」。（本報資料照片）

美台商會17日發布新聞稿表示，美國國務院3月14日向商會簡報說明對台灣軍售的新政策，稱「拜登政府將不再支持『不對稱防衛』定義之外的對台軍售計畫」，此外，美國正在設法加快對台軍售和交貨流程。

媒體和美國國會議員多次關切台灣軍購延宕問題，美國國務院僅強調依據台灣關係法支持台灣自我防衛的既定立場，這是美方有關單位近期來首次明確提到拜登政府改變對台軍售政策。

美台商會公開質疑，新政策增加「預先處置」機制，形同僅由「白宮國安會和美國國務院」拍板售台的軍售項目，排除台灣建軍主體意志和美國主要機關的參與。

美台商會表示，新政策明顯聚焦因應「開戰日」的單一能力，其他不符合這項情境的裝備與能力都將被拒。

美台商會會長韓儒伯（ Rupert Hammond-Chambers）質疑，新作法將影響台灣獲得全方位防禦和威懾中國大陸的能力，不僅不會改善台灣安全，反而創造新漏洞，傷害台灣自信和防衛能力。

本報月初報導拜登政府喊停其上任後首批宣布的對台軍售案M109A6自走砲（新型155公厘自走砲案）；美台商會新聞稿表示，美國國務院於3月拒絕台灣提交MH-60R反潛直升機和E-2D先進鷹眼預警機的「需求信函」（Letter of Request, LOR）。

美台商會表示，國務院官員3月14日在視訊會議說明新軍售政策；該商會和台灣美國商會本月16日聯名致函美國國務院政軍局副助卿雷絲妮克（Mira Resnick），質疑新軍售政策。

美台商會表示，美國政府對於台灣適用的「不對稱戰力」定義廣泛且主觀，對於個別裝備是否符合「不對稱」標準也缺乏明確性，對美企產生嚴重不確定性，也造成美國企業與台灣討論時的障礙。

美台商會說，台灣在2007年到2017年受到布希和歐巴馬兩任總統的嚴重壓力，導致多項軍售停擺，直到2017年後才常態化，改為基於台灣實際情況來評估軍售需求，川普和拜登政府皆如此。

但如今，美台商會表示，美國在收到台灣的需求信函後啟動跨部會諮商前，還要「預先處置」，僅由國安會和國務院來決定售台的裝備項目，這兩個單位成為實際控管者，並無助台灣提升國防能力。

「我們不認為有任何其他美國的主要安全援助夥伴，在需求信函流程中也被附加這種先決條件。」美台商會表示。

此外，致國務院信函也提到，台灣要考慮的防禦不只針對中國大陸，「新的不對稱政策似乎將台灣防禦降級，僅單單聚焦於『開戰日/登陸日』（D-day）情境所需的能力及系統，使中國可恣意地持續其灰色地帶行動，毋須面對任何後果。這種作法，反而使中國不須考慮其他可能的情境及問題， 讓中國在規畫其作戰計畫更為容易。 」

美台商會表示，新的「不對稱作戰」政策排除台灣應對各種行動和潛在衝突的能力，包含面對封鎖情況的反潛、當台灣防空識別區遭入侵的指揮及控制領空的能力。

美台商會表示，一旦台灣從美國取得的裝備受限，就是把台灣推向其他裝備來源，可能迫使台灣購買便宜、功能欠佳的裝備，台灣也可能啟動國造，導致建軍時間延宕，也無助美國強化與台灣的軍事互操作性（interoperability）。

最後，美台商會質疑，台灣有民主機關能決定台灣的國安政策與國防需求，但新的政策似乎是美國決定台灣能負擔什麼項目，而非基於台灣想要優先籌獲的目標，致使台灣無法完全掌握自己的國防計畫和預算方向。

美台商會表示，這項政策似乎輕視台灣的民主機關，同時給外界由美國主導、政策父權的觀感，不僅降低台灣民眾對國防支出的支持，也無助美國目標。

國務院 拜登 白宮

上一則

南加台僑教堂血案 台長老教會籲「遏止中國打手」

下一則

國民黨徵召行政院前院長張善政 參選桃園市長

延伸閱讀

降低中國貨關稅？ 拜登兩大女將葉倫和戴琪傳立場分歧

降低中國貨關稅？ 拜登兩大女將葉倫和戴琪傳立場分歧
拜登能否繼續民主黨？初選見真章…連賓州老家都被挑戰

拜登能否繼續民主黨？初選見真章…連賓州老家都被挑戰
誰是通膨元凶？拜登槓貝佐斯 喊話最富公司乖乖繳稅

誰是通膨元凶？拜登槓貝佐斯 喊話最富公司乖乖繳稅
NBC新民調賀錦麗墊底 比川普還低

NBC新民調賀錦麗墊底 比川普還低

熱門新聞

田麗近年定居於台東。圖／摘自臉書

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

2022-05-15 13:15
周文偉曾任屏科大前身屏東技術學院生活應用科學系講師。（路透）

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

2022-05-17 04:26
網友在路上巧遇GOOGLE街景車，達成「另類街景照」成就。圖擷自爆廢公社公開版

夫妻巧遇Google街景車 急比動作笑稱「另類成就達成」

2022-05-12 15:57
台商在政論節目中的發言引發爭議。圖／翻攝自PTT

Linux是林姓商人發明的？三立火速下架政論節目這片段

2022-05-15 10:07
台灣去年5月疫情升溫，進入三級警戒，許多商家停業2個多月。此後政府深刻反思，既然實施嚴格隔離措施仍擋不了Omicron變異株，就該轉變思維與病毒共存。(美聯社)

CNN：鑑於中國清零混亂 台灣與病毒共存正常生活

2022-05-14 09:41
造成1死5傷的橘郡長老教會槍擊案，嫌犯為68歲的台裔周文偉。(美聯社)

加州槍擊兇嫌周文偉曾任教中華科大 同校教授：沒印象

2022-05-17 09:24

超人氣

更多 >
槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」

槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」
周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲
周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命

周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命
南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘
東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機