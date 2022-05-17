南加槍擊案╱台府院譴責暴力 促請美保護僑民安全

美國南加州 爾灣台灣基督長老教會槍擊 事件造成台僑1死5傷，台灣總統府、外交部等單位17日齊聲譴責任何形式的暴力行為，並促請美方協助保障台僑安全。

槍擊案死者為台裔醫師鄭達志，他企圖阻止槍手時中3槍倒地。嫌犯是來自內華達州、68歲的周文偉 ，1953年在台灣出生。美方執法人員指此案疑是政治動機仇恨事件，周嫌對中國與台灣的政治緊張不滿，不認同台獨。

總統府發言人張惇涵17日指出，總統府嚴正譴責任何形式的暴力行為，蔡英文總統對鄭達志不幸罹難表達誠摯哀悼，對受傷的台灣僑民表達由衷關心，已指派駐美代表蕭美琴赴加州關心並提供協助。

台行政院長蘇貞昌在臉書表示，任何意見分歧，都不應成為彼此對立仇視、甚至是殺害他人的藉口。台外交部發言人歐江安說，譴責任何形式暴力行為，另促請美方全力保護我僑民安全。僑委會委員長童振源呼籲僑民避免被仇恨挑撥分化。

國民黨也透過臉書表示，任何傷害他人、奪人性命的偏激行為，絕對應受譴責，任何政治意識形態都不足以成為傷害他人的藉口與理由。

對此不幸事件，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅17日致電吳釗燮，代表美國政府表達高度哀悼之意。

美國台灣人公共事務會（FAPA）會長簡明子呼籲美國當局將此案視為出於政治動機的仇恨犯罪予以起訴，並把槍手所屬的任何團體列為國內恐怖分子。

凶嫌周文偉據報導曾參加「拉斯維加斯中國和平統一促進會」，會長顧雅文表示，2019年下半年周就不是成員。中評社報導，顧雅文強烈譴責周文偉的違法行為。

中國外交部發言人汪文斌17日對此表示，已注意到槍擊案相關報導，也注意到有報導稱這名涉案人士是從台灣移民到美國，希望美國政府解決國內日益嚴重的槍支暴力問題。