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台灣疫情若緩 蔡其昌：陳時中選台北市長機率高

記者李承穎、鄭媁／台北17日電
衛福部長陳時中。(圖：指揮中心提供)
衛福部長陳時中。(圖：指揮中心提供)

疫情延燒，衛福部長陳時中何時會參選，成為外界焦點。立法院副院長蔡其昌在「震傳媒」節目指出，桃園應該不需要用到陳時中，立委鄭運鵬表現也非常優秀，相信也會表現得很好，陳時中不是台北就是新北，主要就是看黨內怎麼布局，如果雙北有機會都贏，就應該都嘗試看看，若只能選一邊取勝，「那陳時中去台北的機會最高，因為贏台北比贏新北重要。」

蔡其昌接受資深媒體人黃光芹網路節目「新聞不芹菜」專訪時表示，不會認為陳時中錯過黃金起身時機，因為他每天都是焦點，且每天開記者會站在刀口上，所以不管何時辭指揮官影響都不大，但不能到投票前都不辭，「而黨中央就是要看，台北市如果不是只有陳時中有機會，相信就會有所調整，但如果只有陳時中有機會贏，就會把他放在台北市。」

至於交通部前部長林佳龍是否有機會選台北市，蔡其昌說，林佳龍表態是無可厚非，並沒什麼不對，但民進黨還是會以勝選為最大考量，相信黨中央會在徵召時用民調做為最後參考。

蔡其昌說，疫情不會隨政治走，但政治要跟疫情走，若疫情有緩解，陳時中在7月就有可能出來參戰，而如果陳時中沒有中央政府團隊支持，也是獨木難撐大局。

國民黨備戰2022縣市長選舉，針對桃園市長提名爭議，桃園縣長前副縣長廖正井日前致電國民黨立委魯明哲，長談1小時，魯明哲鬆口表示，若黨中央在公平提名機制後，最後還是要徵召他，他會認真考慮，但也重申「成功不必在我」。

已宣布參選的立委呂玉玲表示，獲得近9成議員及里長相挺，有信心自己是最強人選。立委萬美玲則表示，大家不畏戰、不懼戰，一定會為黨團結努力。呂玉玲昨接受廣播專訪時表示，桃園人才濟濟，羅智強原先擔任台北市議員，到桃園選市長不是空降而是跨區，她鼓勵羅先到桃園敦親睦鄰、熟悉人情世故，才能苦民所苦，「玉玲姊姊」很願意協助羅一起打拚。

魯明哲表示，這段時間確實有很多朋友關心勸進，但他認為，面對擁有大量行政資源的對手，團結都不一定能打贏選戰，如果不團結，幾已註定要輸，所以他希望黨內同志不要把力量浪費在無謂的互鬥，人民期待是國民團結拿出牛肉，唯有如此才能爭取選民認同和支持。

陳時中 疫情 提名

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