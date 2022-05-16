台灣參與WHA受矚 世衛：已有13國提案挺台出席

世界衛生大會召開前夕，台灣議題受矚。世衛法律顧問索羅門今天證實，已收到13個成員國提出「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」議案，總務委員會討論後將建議是否排入議程。(中央社)

世界衛生大會召開前夕，台灣議題受矚。世衛 法律顧問索羅門今天證實，已收到13個成員國提出「邀請台灣以觀察員身分出席WHA 」議案，總務委員會討論後將建議是否排入議程。

第75屆世界衛生大會（WHA）即將於22日於瑞士日內瓦登場，世界衛生組織（WHO）今天舉行線上媒體簡報，讓媒體記者針對世衛大會主要議題與流程發問。在僅一小時的簡報中，台灣參與議題也被問及，可見各國媒體對此相當關注。

法新社記者提問說道：「什麼時候會討論台灣議題？一般都是大會開始後不久，可否跟我們說一下大概的時程？」

世衛首席法律顧問索羅門（Steven Solomon）回覆時證實，有13個成員國提出「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」議案，希望發起臨時動議，把台灣參與WHA議題排入議程。他表示，根據流程，「這份提議已立即被收下，總務委員會是提案審理單位。委員會22日週日傍晚會進行討論，接著向全會提出建議，由全會決定是否排入議程」。

回答完後，索羅門又主動要求主持人給予時間補充，希望進一步釐清台灣議案的時程，「因為可能會對記者有幫助」。

他指出：「總務委員會會在22日傍晚討論台灣是否列入議程補充項目，但這個流程不是公開的。這個提案可能的首次公開討論，會是在隔天23日的全會議程中，我只是想澄清這點，好讓你們安排行程。」

有記者詢問中國是否會參加，以及「COVID-19疫情源頭調查報告」是否已經被遺忘。

世界衛生大會會務的處長阿姆斯壯（Tim Armstrong）表示報告並未被遺忘，已經在最後階段，完成後將向會員國報告，他同時也表示秘書長譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus）相當看重這份報告。至於中國代表是否參加，目前尚無法確定。

俄羅斯參與動向也備受關注，大會同樣表示尚無法確定，但10日的會前討論上俄國有代表出席。

第75屆世界衛生大會將於5月22日至28日在日內瓦舉行。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；隨後因中國打壓，台灣自2017年起未能獲邀參與。今年挺台聲量大，G7外長會議今天也發布聯合公報，支持台灣有意義參與世衛大會及世界衛生組織的技術會議。