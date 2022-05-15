台自購首批輝瑞兒童疫苗到貨 77.76萬劑 520開打

首批輝瑞BNT兒童疫苗抵台，華航地勤人員於現場拍照記錄。記者黃仲明／攝影

台灣首批輝瑞 兒童疫苗 終於運抵。台政府自購77.76萬劑輝瑞BNT 兒童疫苗於今天（16日）清晨5點44分運達桃園國際機場，這批輝瑞兒童疫苗原訂本月12日抵台，卻因「系統有問題」因而延至今天到貨。指揮中心指揮官陳時中日前表示，首批輝瑞兒童疫苗施打時間可能會晚於5月20日。

政府自購首批77.76萬劑輝瑞兒童疫苗由華航貨機CI-5528航班載運，該航班自德國法蘭克福啟運，今天清晨5點44分運達桃園國際機場並停靠507貨機坪，地勤人員依序將疫苗由貨艙卸下，海關於機邊驗放完成通關程序，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

疫情指揮中心指揮官陳時中本月9日表示，輝瑞BNT兒童疫苗政府已於4月28日完成簽約，盼5月中先進口一部分，再過1、2周就會有輝瑞BNT疫苗到貨；不料才相隔一天，陳時中於10日宣布因「系統有問題」，原本預計5月12日抵台的疫苗無法上機。

衛福部疾管署副署長、指揮中心發言人莊人祥11日於立法院備詢時表示，這批BNT兒童疫苗5月15日將從德國起飛出發，預計16日抵台；指揮中心指揮官陳時中則說，BNT兒童疫苗施打時間可能會晚於5月20日。