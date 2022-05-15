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台灣再鬆綁 打3劑篩陰 擬免居隔「類0+7」

本報記者／連線報導
民眾撐著傘穿雨衣，至台北松山慈惠堂領取免費快篩，22分鐘內1000份發送完畢。(記者黃義書／攝影)
民眾撐著傘穿雨衣，至台北松山慈惠堂領取免費快篩，22分鐘內1000份發送完畢。(記者黃義書／攝影)

台灣15日新增6萬8732例新冠肺炎本土個案，疫情仍未見高峰，但因確診帶來龐大居隔潮已讓政府感受壓力，擬進一步鬆綁「3加4」，改為打疫苗3劑就免隔離的「類0加7」新政策。

陳時中：1縣市反對 沒共識

台疫情指揮中心指揮官陳時中昨天說，大部分縣市希望更放鬆些，盼完全「0加7」，「只有一個縣市，說要維持原來的（居家隔離）」。據傳反對的縣市是高雄，但高市府指是花蓮反對，花蓮縣府也否認反對。

台行政院上周六拍板，鬆綁現行居家隔離「3加4」，確診者同住家人為密切接觸者，只要打滿3劑、快篩陰，就免居隔。為此，指揮中心15日邀集地方首長召開會議，但未達共識。

陳時中說，「大家都一致認為要放鬆，不過放鬆到哪裡略有不同。」像高雄統計密切接觸者資料，約1成陰轉陽，擔心一下子開放有影響。指揮中心內部昨晚開會討論，擬定配套措施，如獲共識，最快今公布細節。

黃高彬：保量能 傳染病降級

中區指揮官、中國附醫副院長黃高彬表示，在該場會議中，有代表建議從較嚴格「自主防疫」改為「自主管理」，即使如此，對民眾或地方行政人員及醫療端來說，仍未紓解壓力。

黃高彬表示，打3劑疫苗仍突破性感染已是常態，討論「打3劑疫苗放寬」已無意義，從致死率、致重症率來看，最重要的是調降新冠肺炎的傳染病等級，比照流感只處理重症，保全醫療量能，「這個專家已經連續講很多天了，但會議開了兩個小時卻議而不決，根本浪費大家時間」。

高雄市長陳其邁表示，他贊成放寬居隔，改採7天自主管理，再加兩次快篩；花蓮縣衛生局長朱家祥表示，縣長徐榛蔚未提出3加4看法，不解為何外界有消息稱花蓮反對放寬。

陳其邁：放寬趨勢 還是要篩

「還是要有篩，不能沒有篩。」陳其邁昨受訪強調，放寬是趨勢，但觀察分析確認個案還是有一成三是居隔期間陰轉陽，仍存在風險，因此建議放寬之際仍應以篩代隔，加上兩次快篩，有症狀就篩，陽性還是抓得到。

台北市長柯文哲表示，昨天防疫會議上有很多縣市都在反映3加四會造成行政負擔，若每天確診2萬例，地方怎麼執行？他呼籲確診者要知道隔離7天，不要出來害人，密切接觸者要出門就要快篩，沒快篩不要出門。

新北副市長劉和然表示，新北向中央表達，雖然1開始勾稽誰有打3劑者沒有問題，但到第一線時，分不清楚誰打兩劑或3劑，不如接觸者居隔都改為0加7，否則就統統恢復舊制的3加4。

陳時中 疫苗 疫情

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