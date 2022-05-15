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G7外長會議挺台有意義參與WHA 台外交部：意義重大

記者張加／即時報導
台外交部。本報系資料照片
台外交部。本報系資料照片

「七大工業國集團」（G7）外長會議聯合公報提及支持台灣有意義參與世界衛生大會（WHA）及世衛組織（WHO）的技術會議，台外交部表示，在今年WHA將於22日召開前夕，G7外長聯合公報再次公開支持台灣的國際參與，意義格外重大，台外交部感謝G7成員國對台灣的堅定支持與肯定。 

G7外長會議12日至14日在德國舉行，會後發布的聯合公報內容再度強調台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸爭端，並支持台灣有意義參與世界衛生大會（WHA）及世衛組織（WHO）的技術會議。

台外交部指出，這是G7外長會議繼去年5月發布聯合公報，首度關注台海安全並支持台灣參與WHO後，再度以實際行動鼎力支持台灣，延續全球民主社群對台海安全穩定高度重視的一致共識，也再次彰顯國際社會累積更多歡迎並接納台灣參與及貢獻國際社會的強勁力量。

據台外交部資料，今年G7外長會議是在俄羅斯入侵烏克蘭，國際戰略及安全環境皆發生根本變化的情形下舉行，公報明確表示G7成員國將不會坐視任何國家公然漠視國際規則，並強調和平、繁榮、安全及穩定的重要性；除嚴厲譴責俄羅斯對烏克蘭無理、無端且非法的侵略行為，另重申維護自由開放印太地區的重要性，同時關切東海、南海暨周邊地區情勢，強烈反對任何可能升高緊張情勢、傷害區域穩定及以規則為基礎的國際秩序等片面行動，並點名中國應嚴守聯合國憲章有關和平解決爭端的原則，不採取威迫與恫嚇的行為或使用武力。 

台外交部表示，台灣在印太區域除將持續扮演捍衛民主、自由、人權及法治等共享價值的戰略前沿角色外，也樂願與G7成員國深化合作，共同維護印太區域的和平穩定，以及後疫情時代的經濟繁榮及全球健康福祉。

G7 WHO WHA

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