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Omicron喉嚨指向性高 醫建議：每天漱口降低病毒量

記者陳玫伶／高雄報導
高雄長庚醫院眼科醫師吳佩昌建議，沒事在家可多以自來水、食鹽水漱口，減少重症發生率。圖／本報系資料照
高雄長庚醫院眼科醫師吳佩昌建議，沒事在家可多以自來水、食鹽水漱口，減少重症發生率。圖／本報系資料照

高雄長庚醫院眼科醫師吳佩昌觀察，台灣目前有上百萬名學童還未打疫苗，有研究指出每天漱口漱喉嚨，可有效減少口喉中病毒量，相對也可減低產生重症的機會，且Omicron喉嚨指向性高，建議民眾居家隔離期間，可早中晚、睡前以自來水或食鹽水、漱口水漱口，降低口中病毒量，也減少傳染給家人的機會。

吳佩昌指出，他的奶奶今年111歲，在1918年西班牙大流感時，日本政府曾要求國人每天漱口，這除了是長者的偏方，其實也有確切證明表示其顯著效果，日本在流感期間曾做過研究，以自來水漱口可有效減少上呼吸道感染發生率，德國也有研究指出，漱口可減少口喉9成病毒量。

吳佩昌表示，國高中化學週期表背的「氟氯溴碘砈」都有殺菌效果，舉例來說，牙膏中有氟、自來水中含有氯、食鹽水中則有碘，因此以上述提到的漱口其實都能殺菌，研究指出，自來水中含有0.1ppm氯，就能殺菌，台灣自來水中約含有0.2ppm氯，尤其Omicron喉嚨指向性高，漱口漱喉嚨對於減低症狀應會更有效，尤其台灣目前還有上百位學童沒打過疫苗，養成漱口習慣相對較為安全。

高雄長庚醫院耳鼻喉科去年起也推動漱口行動，要求住院病人、門診須全身麻醉的病人及須插管的病人在術前必須先用優碘漱口，也有住院醫師家人確診被隔離，吳佩昌就建議該名同事在隔離期間可以每天以自來水漱口漱喉嚨。

吳佩昌說，因為大家在隔離期間可能擔心病情突然急轉直下變重症，每天在房間內也不能做什麼事，早中晚及睡前漱口漱喉嚨、曬太陽除可增強免疫力，也可減少口中病毒量、讓心情更好，另外針對醫療人員，則是建議出門前、回家前都要漱口，以免將醫院病毒傳染給家人。

疫苗 流感 日本

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