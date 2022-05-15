我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

德僑圈傳性騷事件 謝志偉：指控和事實差距甚遠

記者張加／即時報導
謝志偉。本報系資料照片
謝志偉。本報系資料照片

今年2月揭牌的「海德堡台灣華語文學習中心」傳出權勢性騷擾等事件，該中心華語教師吳品瑜曾向官方單位投訴，並向蔡英文總統陳情；駐德代表謝志偉昨在臉書稱確認法律前無法查，今再發布長文回應此事，指吳品瑜對他的指控和事實差距甚遠，其中多她個人的臆測。

吳品瑜昨在臉書揭露僑民與學生接連遭遇該中心王姓副主任性騷擾、打工欠薪等事件，她向台灣官方求助並要求調查、成立性平會，以及她與謝志偉的書信往來。

謝志偉昨在臉書發文表示，王姓前副主任被控性騷擾的時間、地點都與華語文學習中心無關，因此在確認法律依據及權限無虞之前，無法同意台駐德單位就此案成立性平會調查。

一天內，謝志偉再就此事在臉書發文，並貼出吳品瑜傳給他人的訊息：「台灣行政院性平會、教育部、僑委會在收到『海德堡台灣中心』教師吳品瑜、受害者與各方，關於王長年多起性騷擾、台語課涉嫌人頭假冒詐欺與性騷擾、非法經營夏令營投訴後，早已知會駐德外館謝志偉大使與教育組簡槙南處理。謝志偉隨即與中心楊主任（兼僑務諮詢）與嫌疑人副主任王志宏聯合商討，以慣用摸頭、給予權與錢的收編伎倆，給予舉報人吳品瑜中心副主任一職，試圖「消音」與擴大共犯結構。」

謝志偉接著公布與吳品瑜的對話。吳品瑜表示，她當時認為，在向謝陳情後，中心突然發聲硬喊她副主任，時間點太巧合了；謝問吳，不需證據，一句「這時間點也太巧合了吧」，就敢作出如此嚴重的指控？

吳品瑜回應，她會將資料補得更立體與完整。謝志偉則說，應該是證據、資料備齊，再決定要不要作指控；不實指控對他的傷害已開始，目前還是進行式，因此他無法再等了。

謝志偉指出，吳品瑜對海德堡台灣華語學習中心的評論或批評在她臉書已一清二楚，裡面有很多待釐清之處，他不在雙方的對話中重覆，但須和時間地點都非在該中心的「性騷擾案」分開處理。

謝志偉還說，可接受吳品瑜可能在情緒激動下作出對他嚴重而不實的指控，他沒生氣，道不道歉也隨吳品瑜，只是詫異，這麼嚴重的不實指控竟可如此輕易作出。

性騷擾 臉書 教育部

上一則

校園確診人數早破萬 北市：提早放暑假歸中央權責

下一則

Linux是林姓商人發明的？三立火速下架政論節目這片段

延伸閱讀

德僑圈爆性騷事件 教師向蔡英文陳情

德僑圈爆性騷事件 教師向蔡英文陳情
德僑圈傳性騷事件 謝志偉：指控和事實差距甚遠

德僑圈傳性騷事件 謝志偉：指控和事實差距甚遠
英國裁決 在職場稱男性禿頭構成性騷擾

英國裁決 在職場稱男性禿頭構成性騷擾
童振源：華視標案訪蕭美琴 不在合約內

童振源：華視標案訪蕭美琴 不在合約內

熱門新聞

台灣藥妝店、超市、超商等8大通路同步開賣快篩。(記者胡經周／攝影)

海外寄快篩回台卡關？台灣食藥署承諾一周內開放

2022-05-09 15:47
網友在路上巧遇GOOGLE街景車，達成「另類街景照」成就。圖擷自爆廢公社公開版

夫妻巧遇Google街景車 急比動作笑稱「另類成就達成」

2022-05-12 15:57
遭中國關押5年的台灣NGO工作者李明哲（左），偕妻子李凈瑜（右）在立法院召開返台首場記者會，李明哲講到激動處，李凈瑜也拍肩安慰，展現夫妻情深。記者胡經周／攝影

李明哲揭露在中國審判與服刑經歷 「想誘我認間諜罪」

2022-05-10 09:11
台灣去年5月疫情升溫，進入三級警戒，許多商家停業2個多月。此後政府深刻反思，既然實施嚴格隔離措施仍擋不了Omicron變異株，就該轉變思維與病毒共存。(美聯社)

CNN：鑑於中國清零混亂 台灣與病毒共存正常生活

2022-05-14 09:41
台商在政論節目中的發言引發爭議。圖／翻攝自PTT

Linux是林姓商人發明的？三立火速下架政論節目這片段

2022-05-15 10:07
旅遊作家「小王子」臉書分享他與4歲多兒子關在隔離病房7天，卻完全沒被傳染的防疫經過。（圖：小王子提供）

台旅遊作家病房照顧確診兒7天 沒被感染曝「防疫關鍵」

2022-05-07 20:15

超人氣

更多 >
水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬

網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬
17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事

17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事
林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係