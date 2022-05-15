德僑圈傳性騷事件 謝志偉：指控和事實差距甚遠

謝志偉。本報系資料照片

今年2月揭牌的「海德堡台灣華語文學習中心」傳出權勢性騷擾 等事件，該中心華語教師吳品瑜曾向官方單位投訴，並向蔡英文總統陳情；駐德代表謝志偉昨在臉書 稱確認法律前無法查，今再發布長文回應此事，指吳品瑜對他的指控和事實差距甚遠，其中多她個人的臆測。

吳品瑜昨在臉書揭露僑民與學生接連遭遇該中心王姓副主任性騷擾、打工欠薪等事件，她向台灣官方求助並要求調查、成立性平會，以及她與謝志偉的書信往來。

謝志偉昨在臉書發文表示，王姓前副主任被控性騷擾的時間、地點都與華語文學習中心無關，因此在確認法律依據及權限無虞之前，無法同意台駐德單位就此案成立性平會調查。

一天內，謝志偉再就此事在臉書發文，並貼出吳品瑜傳給他人的訊息：「台灣行政院性平會、教育部 、僑委會在收到『海德堡台灣中心』教師吳品瑜、受害者與各方，關於王長年多起性騷擾、台語課涉嫌人頭假冒詐欺與性騷擾、非法經營夏令營投訴後，早已知會駐德外館謝志偉大使與教育組簡槙南處理。謝志偉隨即與中心楊主任（兼僑務諮詢）與嫌疑人副主任王志宏聯合商討，以慣用摸頭、給予權與錢的收編伎倆，給予舉報人吳品瑜中心副主任一職，試圖「消音」與擴大共犯結構。」

謝志偉接著公布與吳品瑜的對話。吳品瑜表示，她當時認為，在向謝陳情後，中心突然發聲硬喊她副主任，時間點太巧合了；謝問吳，不需證據，一句「這時間點也太巧合了吧」，就敢作出如此嚴重的指控？

吳品瑜回應，她會將資料補得更立體與完整。謝志偉則說，應該是證據、資料備齊，再決定要不要作指控；不實指控對他的傷害已開始，目前還是進行式，因此他無法再等了。

謝志偉指出，吳品瑜對海德堡台灣華語學習中心的評論或批評在她臉書已一清二楚，裡面有很多待釐清之處，他不在雙方的對話中重覆，但須和時間地點都非在該中心的「性騷擾案」分開處理。

謝志偉還說，可接受吳品瑜可能在情緒激動下作出對他嚴重而不實的指控，他沒生氣，道不道歉也隨吳品瑜，只是詫異，這麼嚴重的不實指控竟可如此輕易作出。