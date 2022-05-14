全台595長照機構爆染疫 逾4000員工、住民確診

全台長照安養機構接連爆發嚴重群聚感染，指揮中心公布全台已有595家住宿型機構通報確診。圖為長照機構工作人員穿著全套防護裝備照顧長者。（示意圖，非當事安養機構）。

指揮中心公布，昨天台灣新增本土病例6萬3964例，指揮中心指揮官陳時中 表示，確診個案中新增40例死亡，中重症個案130例，含重症38例。長照安養機構接連爆發嚴重群聚感染，指揮中心公布全台已有595家住宿型機構通報確診，較前一天新增137家，是台灣疫情 防控重大警訊。

位於北市北投區的浩然敬老院出現群聚，到昨天為止，院內工作人員49名、住民長輩77人確診，浩然敬老院院長童富泉證實，已有3名長輩死亡；新北市三峽區某養護中心也爆嚴重群聚，住民及工作人員52人確診，該機構於5月8、9日更有3人確診過世。

指揮中心統計，全台已有595家住宿型機構通報確診，共有1562名工作人員、2881名住民染疫，相較13日公布的458家，短短1天增加了137家機構通報確診。指揮中心代發言人羅一鈞表示，確診長輩採就地安置，可提前召回確診且無症狀工作人員，衛福部也擴大提供獎勵辦法。

北北基桃 加開大篩檢 站

羅一鈞推估，疫情最高峰最快出現在5月20日，晚一點則是5月底。至於疫情高峰單日新增確診人數，先前低推估10萬例、中推估15萬例、高推估20萬例，現在尚未進展到低推估，未來高峰可能單日新增10萬例。目前北中南疫情進展不同，北部疫情開始比較早，中、南部病例較少。

對於確診高峰為單日10萬例，台大兒童醫院院長黃立民認為低估，近期已有年輕族群快篩陽性，但不願意排隊做PCR，放棄確診但自主隔離。在「黑數」增加的情形下，黃立民建議，評估疫情趨勢應用重症及死亡率，死亡在感染發病一、二周後才會出現，若死亡數一直增加，即代表疫情高峰往後延。

連續3天確診數約6.5萬例，陳時中否認採檢量能不足，認為單日10萬以下都不致遭遇瓶頸。北北基桃將加開大型篩檢站，陳時中說，由中央與地方合作，中華民國醫師公會全聯會理事長邱泰源也協助招募基層診所醫師參與，透過協作模式希望增加採檢量能，各採檢站至少每天可增採檢量500至1000。

加速取藥 研擬綠色通道

為加速確診者使用抗病毒口服藥物，陳時中表示，正研擬綠色通道，希望發病三天內可使用，考慮以醫師處方證明及PCR陽性證明來即時取藥、代領藥。羅一鈞表示，目前擬優先針對快篩陽性的六十五歲以上長者，可先領取抗病毒口服藥，但流程與配套待研擬，今將與地方政府開會討論。

指揮中心透過COVAX購買NOVAVAX疫苗200萬劑，食藥署長吳秀梅昨天表示，NOVAVAX已提出緊急使用授權（EUA）申請，並繳交藥理、毒理及臨床試驗等技術性文件，力拚一個月內審查完畢。疾管署署長周志浩表示，希望NOVAVAX公司先將標準品寄來，請食藥署先行檢驗，相關時程安排中。