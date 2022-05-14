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陳時中還能參選北市長嗎？ 陳水扁一句話道出重點

記者蔡晉宇／台北14日電
前總統陳水扁。（本報資料照片）
前總統陳水扁。（本報資料照片）

衛福部長陳時中是否參選台北市長受矚目。前扁辦主任陳淞山表示，衛福部長陳時中的「靠勢」及「傲慢」種下了他今天的敗筆，如今他應宣布絕對不會參選台北市長，才能止住防疫工作的各種傳言。前總統陳水扁則表示，由於距離民進黨內提名及年底大選，還有一段時間，如今因疫情嚴峻而遽下斷語，未免言之過早。

陳淞山日前撰文表示，陳時中的「靠勢」及「傲慢」種下敗筆，只是因為他前面防疫工作的表現，被外界捧得太高了，成為台北市長熱門人選，雖然這未必是疫情大爆發的主因，但至少是如今很多疫情工作的失能及失策的重要因素所在。

陳淞山認為，陳時中應宣布絕對不會參選任何縣市首長，才能杜絕外界的悠悠之口，也才能先止住防疫工作的各種傳言，再好好地按部就班處理好防疫的重責大任。

陳水扁昨天在臉書表示，陳淞山稱陳時中已無參選台北市長的機會，這樣的分析是否正確呢？他認為，由於距離民進黨內提名及年底大選，還有一段時間；如今因疫情嚴峻而遽下斷語，未免言之過早。

陳水扁接著說，但陳淞山曾擔任自己的立委辦公室主任，操刀提出261、283號大法官釋憲案，不只完成國會全面改選的民主進程，也曾讓資深立委黃信介在特赦後，還有機會回復立委資格二進立法院；另外，陳淞山也擔任過扁辦主任，在自己落難期間襄助良多。

陳時中 疫情 防疫

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