台灣新增6萬4972例確診 41例染疫亡創新高

新增6萬5011例COVID-19確定病例，分別為6萬4972例本土個案及39例境外移入，死亡個案41人。圖／指揮中心提供

台灣新增6萬5011例COVID-19確定病例，分別為6萬4972例本土個案及39例境外移入，有34例為航班落地採檢陽性，確診個案中新增41例死亡。中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中 表示，本土個案跟昨日數量差不多，但今天死亡個案41例，是今年死亡個案最多的一天。

指揮中心表示，今日新增之64972例本土病例，為3萬657例男性、3萬4292例女性、23例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(2萬2483例)、台北市(1萬1613例)、桃園市(9434例)、台中市(3708例)、高雄市(3664例)、台南市(2357例)、基隆市(2036例)、新竹縣(1626例)、宜蘭縣(1425例)、彰化縣(1169例)、屏東縣(1154例)、花蓮縣(1008例)、苗栗縣(742例)、雲林縣(580例)、新竹市(579例)、台東縣(348例)、南投縣(317例)、嘉義縣(314例)、嘉義市(228例)、澎湖縣(104例)、金門縣(65例)、連江縣(18例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為18例男性、23例女性，年齡介於50多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、40例具慢性病史、21例無疫苗 接種。確診日介於今(2022)年4月8日至5月10日，死亡日期介於5月2日至5月10日。

指揮中心說，今日新增39例境外移入個案中，18例男性、21例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，感染國家均調查中，入境日介於今年5月11日至5月12日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計9374088例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8739409例排除)，其中63萬5870例確診，分別為1萬2092例境外移入、62萬3724例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1009例COVID-19死亡病例，其中994例本土，個案居住縣市分布為新北市483例、台北市360例、基隆市44例、桃園市36例、彰化縣16例、新竹縣14例、台中市11例、宜蘭縣6例、花蓮縣5例、屏東縣4例、苗栗縣3例、高雄市、雲林縣、南投縣、臺南市及台東縣各2例、新竹市及嘉義縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。