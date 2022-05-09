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海外寄快篩回台卡關？台灣食藥署承諾一周內開放

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海外寄快篩回台卡關？台灣食藥署承諾一周內開放

記者陳素玲／台北報導
台灣藥妝店、超市、超商等8大通路同步開賣快篩。(記者胡經周／攝影)
台灣藥妝店、超市、超商等8大通路同步開賣快篩。(記者胡經周／攝影)

台灣快篩劑需求高，多名立委9日在立院財政委員會批評，不少人自國外採購或請親友採購快篩劑，卻卡在海關要求申請文件，還要繳交2000元(新台幣，約67美元)規費，民眾想要自購也被擋；台衛福部食藥署同意立委提案，在本周內開會決定，台灣民眾在6月底前從國外郵寄自用、一定數量內，符合台灣EUA核准品牌的快篩劑，都可免申請。

台灣何時全民可獲得足夠快篩？台衛福部疾管署副署長莊人祥表示，5月20日前可以每戶有一盒快篩試劑。

台衛福部表示，已經訂了2.4億快篩劑，5月底前可到貨1億劑；加上緊急採購的3570萬劑，至少有1億2000萬劑到貨。

民進黨立委郭國文提案，目前各縣市針對中低收入戶提供公費快篩作法不一，要求中央應全面對中低收入戶及低收入戶提供免費快篩。主計長朱澤民表示，這部分尊重中央防疫指揮中心意見，估計約62.5萬人，所需經費約6000萬元(約201萬美元)，主計總處兩周內完成評估。

台立法院財委會昨邀主計總處、審計處就「各政府機關採購快篩試劑亂象」專題報告。國民黨立委賴士葆指出，目前快篩嚴重不足，民眾陳情從海外寄回國的快篩案件卡在海關，有人已卡了3周，至少有幾千件類似案例，財政部表示這些屬於管制用品，但「政府無能，還不允許老百姓自救？」要求政府應開放民眾在6月底以前自用者，不用申請。

民進黨立委高嘉瑜也表示，從國外寄回台灣被卡在海關數量1萬多劑，光申請程序就要一到兩個月，還要自費2000元手續費，有些人乾脆放棄，但政府既然產能不夠，為何不能比照去年開放口罩及耳溫槍等醫療器材，讓民眾自購自救？

低收入 民進黨 口罩

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